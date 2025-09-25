تشییع باشکوه سید حسن نصرالله ترکیبی از سوگ و حماسه بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» روایت‌هایی از فقدان و تشییع شهید سید حسن نصرالله که عصر روز چهارشنبه در خانه شعر و ادبیات برگزار شد، با گرامیداشت سالگرد سیدالشهدای مقاومت، اظهار داشت: این کتاب روایتی است از چیزی که پایان ندارد و نیست بلکه یک آغاز است.

وی افزود: تشییع شهید سید حسن نصرالله از جهات مختلف نکته عطفی در تاریخ منطقه و مقاومت است، چیزی که از این تشییع می‌شود یاد کرد به عنوان یک سوگ بزرگ و یک حماسه رفیع، ترکیبی از یک سوگ و حماسه با هم که مردم لبنان و همه علاقه‌مندان به سید مقاومت از خود نشان دادند.

صالحی بیان کرد: سید حسن نصرالله، ادامه‌دهنده مسیر امام موسی صدر بود و این دو بزرگمرد، تاریخی درخشان برای لبنان، مقاومت، تشیع و اسلام رقم زدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به خصوصیات و شباهت‌های اقدامات سید حسن نصرالله و امام موسی صدر اظهار کرد: امام موسی صدر و شهید سید حسن نصرالله هر دو جوهره‌ای برای عزت و اقتدار شیعه در لبنان شدند، شیعه در لبنان سابقه دیرینه دارد، از همان قرن اول هجری مردم لبنان تشیع خود و ارتباطشان با اهل بیت(ع) را از طریق حضرت ابوذر می‌دانستند، اما شرایط شیعه تا آمدن امام موسی صدر به لحاظ اقتصادی و منزلت اجتماعی چندان مطلوب نبود.

وی ابراز کرد: وقتی امام موسی صدر در سال ۱۳۳۸ شمسی وارد لبنان شد، تنها ۳۱ سال سن داشت و تقریباً ناآشنا به منطقه بود، اما توانست دگرگونی عمیقی ایجاد کند. از طریق تحولات اجتماعی، خیریه‌ها، حرکت المحرومین و همچنین اقدام برای مجلس اعلای شیعیان لبنان، ظرف هشت سال پس از ورودش، ساختار اقتدار قانونی برای شیعه ایجاد شد و عزت و قدرت به شیعه بازگشت، این مسیر توسط شهید سید حسن نصرالله ادامه یافت، از سال ۱۹۹۲ که دبیرکلی حزب‌الله را بر عهده گرفت، اقداماتی انجام داد که شیعه با سر افراشته در لبنان، منطقه و جهان ظاهر شود. خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و جنگ ۳۳ روزه از دستاوردهای بزرگ سید مقاومت به شمار می‌روند.

صالحی تصریح کرد: شهید سید حسن نصرالله مانند امام موسی صدر مایه عزت و اقتدار شیعه شد، شیعه‌ای که پیش از امام موسی صدر، با وجود اکثریت عددی، تحقیر شده، مستضعف اقتصادی و حتی مستضعف فکری بود و عمدتاً جذب جریان‌های چپ سیاسی و گرفتار آسیب‌های اجتماعی می‌شد، شیعه لبنان دهه‌های ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ آشفته بود، اما امروز شیعه لبنان با گردن افراشته و عزت قابل توجه است.

وی بیان کرد: برای امام موسی صدر، مقاومت فلسطین مسئله اصلی و محوری بود و شهید سید حسن نصرالله نیز همان نگاه را داشت، امام موسی صدر همچنین در روابط با مسیحیان و اهل سنت و جلوگیری از جنگ داخلی لبنان تلاش‌های گسترده‌ای کرد و شهید سید حسن نصرالله نیز از وقوع جنگ داخلی گسترده جلوگیری کرد تا صهیونیست‌ها از تفرقه بهره نبرند.

وی تأکید کرد: سید حسن نصرالله، عزت و اقتدار تشیع را بازآفرینی کرد و همانگونه که زندگی باشکوهی داشت، تشییع باشکوه و به یاد ماندنی نیز داشت، شاید تصور نمی‌شد در شرایطی که لبنان دو سال درگیر سرکوب پیوسته بود، چنین تشییع عظیمی رخ دهد، اما شهید سید حسن نصرالله با مردم لبنان، مسلمانان جهان و آزادیخواهان همراه بود و هست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: کتاب «خسوف در بیروت» یادآور ادامه مسیر و میراث امام موسی صدر در لبنان و منطقه است و نشان می‌دهد که عزت شیعه در لبنان حفظ شده و با اقدامات شهید سید حسن نصرالله به سطحی باشکوه ارتقاء یافته است.

گفتنی است، کتاب «خسوف در بیروت» که توسط انتشارات «به‌نشر» منتشر شده، شامل ۱۷ روایت از دیدگاه‌ها و تجربه‌های مرتبط با فقدان و مراسم تشییع شهید مقاومت، سید حسن نصرالله است.

