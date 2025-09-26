به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای بزرگداشت یاد و خاطره دبیرکل حزب‌الله لبنان، سید شهدای مقاومت، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله، مراسمی با شعار «سید المقاومة.. نهجاً و مدرسة» (سید مقاومت؛ یک راه و یک مدرسه) در نجف اشرف برگزار خواهد شد.

این مراسم به همت دفتر مجمع جهانی اهل‌البیت(ع) در عراق برگزار می‌شود و در آن جمعی از علما، شخصیت‌های دینی، فرهنگی و اقشار مختلف مردم حضور خواهند یافت تا ضمن تجلیل از جایگاه تاریخی و نقش بی‌بدیل شهید سید حسن نصرالله در مسیر مقاومت اسلامی، بر تداوم خط جهادی و انقلابی او تأکید کنند.

بر اساس این گزارش، زمان برگزاری این مراسم روز شنبه 27/9/2025 میلادی، مصادف با 4 ربیع الثانی 1447 هجری قمری، رأس ساعت 10:30 صبح خواهد بود.

مکان این آیین نیز در خان الخضر ـ فرع اول من جهة مجاورت ثورة العشرین، کنار مدرسه سید الحکیم در شهر مقدس نجف اشرف اعلام شده است.

این مجلس بزرگداشت با هدف تبیین اندیشه‌های مقاومت و نقش ماندگار سید حسن نصرالله در تقویت روحیه جهاد و مبارزه با استکبار جهانی برگزار می‌شود و فرصتی خواهد بود تا علاقه‌مندان و دوستداران محور مقاومت در عراق و جهان اسلام، یاد و خاطره آن شهید بزرگوار را گرامی بدارند.

