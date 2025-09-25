به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پهپاد یمنی در ارتفاع پایین در جنوب فلسطین اشغالی پرواز کرد و هدف خود را با دقت در شهر ام الرشراش (ایلات) انتخاب کرد. تصاویر منتشر شده نشان داد پدافند هوایی رژیم تا چه اندازه فلج و ناتوان هستند.

پهپاد یمنی با فناوری جدیدی آمد که فراتر از توان «گنبد آهنین» بود و سامانه‌های رهگیری آن را نمی‌بینند و سامانه‌های هشدار زودهنگام قادر به شناسایی آن نیستند. پهپاد در شهر اشغالی در یکی از مجمع‌های معروف گردشگری، آتش سوزی به پا کرد. دشمن در ابتدا فقط به اعلام مقابله با آنچه هدف متخاصم خواند اکتفا کرد.

در پی به صدا درآمدن آژیر خطر، زندگی عادی در این شهر متوقف شده بود و شهرک نشینان به پناهگاه‌ها فرار کرده بودند. پس از اصابت به هدف، دشمن، شکست خود در رهگیری پهپاد را اعلام نکرد و مانند همیشه از اجرای تحقیق درباره دلایل این ناکامی، سخن گفت. یک هفته پیش هم ارتش دشمن نیز در خصوص عملیات مشابه تحقیقاتی را آغاز کرد.



اما هیچ خبری از آن تحقیق منتشر نشد، تحقیقاتی که دشمن با آن مشکلات خود را پنهان می‌کند و بر بحران‌های داخلی خود سرپوش می‌گذارد. همین وضعیت دقیقا درباره اعلام آمار تلفات این حادثه هم صادق بود. رسانه‌های دشمن ابتدا از مجروح شدن ۴ نفر خبر دادند که حال یکی از آنها وخیم است، اما پس از انتشار تصاویری از آتش سوزی‌ها و مجروحان و مطرح شدن سوالات درباره دلایل این ناکامی، آمار را به حداقل ۲۲ مجروح افزایش داد و اعلام کرد حال دستکم دو نفر از آنها بحرانی است. بعدا و زیر فشار افکار عمومی و تصاویری که منتشر شده بود و در پی قطع برق در این منطقه، فاش شد که دو موشک رهگیری نتوانست پهپاد یمنی را سرنگون کند.

مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند کارشناسان بمب و مواد انفجاری به محل فراخوانده شدند تا اجسامی را که پهپاد برجا گذاشته بود، بررسی کنند. این پهپاد، معماهایی را مطرح کرد که شاید حل آنها طی چند روز دشوار باشد. به ویژه در سایه قانون سانسور نظامی که انتشار نتایج حملات و اطلاعات مربوط به آنها را ممنوع می‌کند.

..............

پایان پیام/ ۲۱۸

