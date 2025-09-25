برگزاری دورۀ مطالعات اسلامی به میزبانی انجمن مسلمانان ژاپن

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دورۀ سهروزه مطالعات اسلامی در مرکز انجمن مسلمانان ژاپن روز یکشنبۀ هفتۀ جاری بهپایان رسید. این انجمن، با اعلام خبر فوق، در بیانیهای ضمن قدردانی از شرکتکنندگان در این دوره، با اهدای گواهینامۀ پایان دوره به آنها، برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
گفتنی است انجمن مسلمانان ژاپن در سال ۱۹۵۲ با مشارکت ۴۷ نفر تأسیس شد و در سال ۱۹۶۸ بهعنوان یک نهاد مذهبی در این کشور شرق آسیا رسمیت یافت.
این انجمن که دفتر مرکزی آن در پایتخت ژاپن، توکیو، قرار دارد با هدف فراهم کردن مسیر مناسب برای مسلمانان این کشور تأسیس شده تا بتوانند هرچهبیشتر با آموزههای اسلامی آشنا شوند.
