برگزاری اولین دوره آموزشی حج عمره برای مسلمانان ژاپن در توکیو

۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۳
دیروز یکشنبه اولین دوره آموزشی حج عمره و سفر به مدینه در توکیو برگزار شد که با استقبال مسلمانان ژاپنی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین دوره آموزشی حج با عنوان «دوره یادگیری برای حج عمره و سفر به مدینه» برای متقاضیان حج مسلمان ژاپن برگزار شد. این دوره که دیروز یکشنبه اولین جلسه‌اش شکل گرفت با استقبال و حضور فعال مسلمانان ژاپن در پایتخت این کشور، توکیو، برگزار شد.

در این جلسه، عناوینی با موضوعات مرتبط آمادگی برای حج عمره و سفر به مدینه ارائه شد تا مسلمانان آفتاب تابان با آمادگی و تسهیل هرچه بیشتر آمادۀ سفر عبادی خود به سرزمین وحی شوند. همچنین، شرکت‌کنندگان با میان‌وعده‌هایی که یک تهیه غذای لبنانی ارائه داد، پذیرایی شدند.

