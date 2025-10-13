برگزاری اولین دوره آموزشی حج عمره برای مسلمانان ژاپن در توکیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین دوره آموزشی حج با عنوان «دوره یادگیری برای حج عمره و سفر به مدینه» برای متقاضیان حج مسلمان ژاپن برگزار شد. این دوره که دیروز یکشنبه اولین جلسه‌اش شکل گرفت با استقبال و حضور فعال مسلمانان ژاپن در پایتخت این کشور، توکیو، برگزار شد.

در این جلسه، عناوینی با موضوعات مرتبط آمادگی برای حج عمره و سفر به مدینه ارائه شد تا مسلمانان آفتاب تابان با آمادگی و تسهیل هرچه بیشتر آمادۀ سفر عبادی خود به سرزمین وحی شوند. همچنین، شرکت‌کنندگان با میان‌وعده‌هایی که یک تهیه غذای لبنانی ارائه داد، پذیرایی شدند.

...........

پایان پیام