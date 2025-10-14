  1. صفحه اصلی
دیدار نمایندگان مجمع جهانی جوانان مسلمان با اعضای مرکز فرهنگی اسلامی ژاپن

۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۶
کد خبر: 1738236
نمایندگانی از مجمع جهانی جوانان مسلمان (WAMY) در سفر به ژاپن با اعضای مرکز فرهنگی اسلامی این کشور دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوشنبه، نمایندگانی از مجمع جهانی جوانان مسلمان در سفر به ژاپن از مرکز فرهنگی اسلامی این کشور بازدید و با اعضای آن گفت‌وگو کردند. این دیدار با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی و تبادل تجربیات میان مسلمانان ژاپن و مهمانان انجام شد.

در این دیدار، نمایندگان سازمان مجمع جهانی جوانان با مسئولان مرکز درباره فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی جامعه مسلمانان ژاپن گفت‌وگو کردند و به بررسی راهکارهای همکاری‌های بیشتر پرداختند.

مجمع جهانی جوانان مسلمان (WAMY) یک سازمان بین‌المللی مستقر در ریاض است که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. این سازمان با هدف تقویت آگاهی دینی، فرهنگی و اجتماعی در میان جوانان مسلمان فعالیت می‌کند و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبادلی طی تورهای مختلف به اقصی نقاط جهان برگزار می‌کند.

