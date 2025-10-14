دیدار نمایندگان مجمع جهانی جوانان مسلمان با اعضای مرکز فرهنگی اسلامی ژاپن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوشنبه، نمایندگانی از مجمع جهانی جوانان مسلمان در سفر به ژاپن از مرکز فرهنگی اسلامی این کشور بازدید و با اعضای آن گفت‌وگو کردند. این دیدار با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی و تبادل تجربیات میان مسلمانان ژاپن و مهمانان انجام شد.

در این دیدار، نمایندگان سازمان مجمع جهانی جوانان با مسئولان مرکز درباره فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی جامعه مسلمانان ژاپن گفت‌وگو کردند و به بررسی راهکارهای همکاری‌های بیشتر پرداختند.

مجمع جهانی جوانان مسلمان (WAMY) یک سازمان بین‌المللی مستقر در ریاض است که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. این سازمان با هدف تقویت آگاهی دینی، فرهنگی و اجتماعی در میان جوانان مسلمان فعالیت می‌کند و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبادلی طی تورهای مختلف به اقصی نقاط جهان برگزار می‌کند.

..........

پایان پیام