دیدار هیئت مالزیایی با انجمن مسلمانان ژاپن و برگزاری کارگاه رؤیت هلال ماه + تصاویر

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹
کد خبر: 1740640
هیئتی برجسته از مالزی امروز، دوشنبه، از انجمن مسلمانان ژاپن در توکیو دیدار کردند و با برگزاری نشست‌های مختلف با اعضای انجمن به تبادل نظر در زمینه‌های علمی و فرهنگی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا - امروز، دوشنبه، انجمن مسلمانان ژاپن میزبان هیئتی برجسته از مالزی بود که شامل نمایندگان دپارتمان توسعه اسلامی مالزی (JAKIM)، نمایندگان دفاتر رسمی مفتیان ایالت‌های مالزی، اعضای دانشگاه مالایا و انجمن نجوم مالزی (JUFAS) می‌شد.

یکی از نشست‌های مهم این جلسه کارگاه رصد هلال ماه برای تعیین اوقات شرعی بود که کمیتۀ رصد هلال ماه ژاپن هم در آن حضور داشت.

این دیدار که در سالن انجمن مسلمانان ژاپن برگزار شد، فرصتی برای تبادل نظر در زمینه‌های دینی، علمی و فرهنگی فراهم کرد.

