از دعا تا پیروزی؛ روایت معنویت در عملیات شکست حصر آبادان

خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: عملیات شکست حصر آبادان نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است که نشان داد اتکای یک ملت به خداوند متعال و پیوند با آموزه‌های اهل بیت علیهم‌السلام می‌تواند مسیر حوادث را به نفع حق تغییر دهد. این عملیات در شرایطی انجام شد که شهر آبادان در محاصره کامل دشمن بعثی قرار داشت و دشمن با پشتیبانی قدرت‌های جهانی، خیال سقوط کامل منطقه را در سر می‌پروراند. بسیاری از تحلیلگران خارجی نیز بر این باور بودند که ایران توان رهایی از این حلقه محاصره را ندارد. اما معادلات مادی، توان محاسبه نیروی ایمان و توکل بر خدا را نداشتند.

رزمندگان اسلام در آستانه عملیات، ضمن توجه دقیق به طراحی گسترده عملیاتی فرماندهان بزرگ ایرانی، فضای جبهه را به محفل دعا و توسل تبدیل کردند. آنان به مساجد و حسینیه‌های صحرایی می‌رفتند، زیارت عاشورا و دعای توسل می‌خواندند و دل‌های خود را با یاد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام آرام می‌کردند. اشک‌هایی که در تاریکی شب از چشمان این جوانان جاری می‌شد، خود سلاحی برنده‌تر از توپ و تانک بود. این روحیه دینی و توحیدی، باعث می‌شد تا رزمندگان نه تنها از مرگ هراسی نداشته باشند بلکه شهادت را بزرگ‌ترین افتخار و وصال محبوب حقیقی بدانند.

هنگامی که عملیات آغاز شد، تکبیرها و شعارهای «یا حسین(ع)» و «یا زهرا(س)» فضای میدان نبرد را پر کرد. دشمنی که با اتکا به تجهیزات سنگین اکثر دولت‌های متخاصم غربی و آمریکای جنایتکار و تجربه نظامی می‌جنگید، ناگهان با موجی از ایمان و شهادت‌طلبی روبه‌رو شد که قدرت مقاومت در برابر آن را نداشت. یکی از ویژگی‌های این عملیات آن بود که وحدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ــ اعم از سپاه، ارتش و بسیج ــ در پرتو ایمان به خدا و اطاعت از فرمان امام خمینی(ره) به اوج رسید و همه با یک هدف مشترک، یعنی شکست دشمن و آزادسازی آبادان، در کنار هم ایستادند.

پیروزی در این عملیات نه تنها محاصره آبادان را شکست، بلکه نقطه پایان بر استراتژی دشمن برای پیشروی‌های بیشتر در خاک ایران بود. از نظر روحی و روانی نیز، این پیروزی امیدی بزرگ در دل ملت ایران دمید و نشان داد که مقاومت و ایستادگی در سایه ایمان می‌تواند غیرممکن‌ها را ممکن سازد. حتی رسانه‌های جهانی نیز اذعان کردند که این پیروزی بیش از آنکه حاصل محاسبات نظامی باشد، نتیجه روحیه ایمانی و اعتقاد رزمندگان ایرانی به نصرت الهی بود.

امروز بازخوانی این حادثه بزرگ، یادآور درس ماندگاری است؛ هر زمان که ملت ایران در مسیر حق حرکت کرده و با اخلاص، به خداوند توکل و به اهل بیت توسل جسته، نصرت الهی به یاری او آمده است. شکست حصر آبادان تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه اثبات این حقیقت بود که ایمان و معنویت سرچشمه اصلی اقتدار یک ملت است. این حقیقت همچنان چراغ راه نسل‌های امروز و فردای ایران خواهد بود تا در برابر چالش‌ها و تهدیدها، با توکل و توسل، راه پیروزی را طی کنند.

الناز موسوی یکتا

پژوهشگر عرصه رسانه و دانش‌پژوه جامعه‌الزهرا(س)