توهین فرستاده ویژه آمریکا: خاورمیانه توهمی بیش نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در سخنانی جنجالی و توهینآمیز با شبکه «الجزیره»، موجودیت کشورهای غرب آسیا را انکار کرد و گفت: «خاورمیانه؟ چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد. ما این را میدانیم. آنجا فقط قبیلهها و روستاها هستند. دولت-ملت را بریتانیاییها و فرانسویها در سال ۱۹۱۶ ایجاد کردند.»
وی با اشاره به توافق تاریخی سایکس–پیکو افزود: «آنها آنچه از امپراتوری عثمانی باقی مانده بود را برداشتند، خطوطی صاف دورش کشیدند و اسمش را گذاشتند دولت-ملت. اما خاورمیانه اینطور کار نمیکند.»
فرستاده ویژه آمریکا با رد امکان همگرایی سیاسی در منطقه تأکید کرد: «این یک توهم است اگر فکر کنیم ۲۷ کشور مختلف با ۱۱۰ گروه قومی متفاوت میتوانند با مفاهیم سیاسی هماهنگ شوند. آنها در واقع با چه چیزی هماهنگ میشوند؟ با این که زندگی من و فرزندانم بهتر شود.»
