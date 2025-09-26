به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، میزگردی حوزوی با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار گردید. حجتالاسلام والمسلمین شیخ علی قمی، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته علوم کامپیوتر و مدیریت کسبوکار در آمریکا به پایان رسانده است، به تحلیل ریشههای مشکلات جهان اسلام و نقش رژیم صهیونیستی در منطقه پرداخت.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه یکی از معیارهای اصلی رهبر مسلمان، استقلال در تصمیمگیری است، اظهار داشت: «آیا در حاکمانی که خود را حاکم این کشورها مینامند، هیچ استقلالی میبینید؟ آنها کاملاً به دشمنان اسلام وابسته هستند». وی سپس به کلام جاودان امام حسین(ع) خطاب به لشکر عمر سعد استناد کرد و گفت: «امام حسین(ع) فرمود: "اگر دین ندارید و از روز جزا نمیترسید، لااقل در دنیای خود آزاده باشید". این سخن خطاب به کسانی است که حتی به سنتهای عربی و اجدادی خود نیز پایبند نبودند. متأسفانه ما در طول تاریخ چنین بیغیرتی و وابستگی را در میان حاکمان عرب منطقه ندیدهایم».
حجتالاسلام قمی ریشه تمام مشکلات جهان اسلام را یک چیز دانست و تصریح کرد: «تمام مصیبتها و مشکلاتی که امت اسلامی امروز با آن روبروست، از یک منشأ واحد سرچشمه میگیرد: دوری از ولایت الله و حاکمیت الهی. این همان دردی است که امروز از آن رنج میبریم».
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به آیات قرآن، وضعیت امروز امت اسلامی را به انحراف بنیاسرائیل پس از حضرت موسی(ع) تشبیه کرد و افزود: «حضرت هارون(ع) به قوم خود گفت شما در حال امتحان شدن هستید، به من بازگردید و از امر من اطاعت کنید. اما آنها گفتند ما همچنان بر این انحراف باقی خواهیم ماند تا موسی بازگردد. این دقیقاً همان چیزی است که امروز در جهان اسلام اتفاق میافتد».
وی در پایان تأکید کرد: «صهیونیستها جرأت حمله به مسلمانان را ندارند اگر مسلمانان متحد باشند. مشکل اینجاست که آنها (حاکمان وابسته) به وعده الهی ایمان ندارند. آنها به وعدههای آمریکا و اسرائیل ایمان دارند، اما به وعدههای خدا ایمان ندارند و این بزرگترین مشکل است».
..............................
پایان پیام/
نظر شما