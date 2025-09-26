به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت رهبران حزب‌الله لبنان، سیدحسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و ادای احترام به تمامی شهدای اسلام، عصر روز پنج‌شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ (برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵) با حضور جمع کثیری از طلاب، دانشجویان و اساتید انگلیسی‌زبان حوزه و دانشگاه در سالن قدس مجتمع امام خمینی(ره) در قم برگزار شد.

این رویداد که شامل بخش‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن، دعای توسل، شعرخوانی حماسی به زبان انگلیسی و ارائه کلیپ‌های چندرسانه‌ای بود، با دو میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان برجسته حوزوی و دانشگاهی ادامه یافت. در این نشست‌ها، سخنرانان به تبیین مفاهیمی چون ولایت در مکتب مقاومت، افول هژمونی غرب، ریاکاری مدعیان حقوق بشر و آینده محور مقاومت پرداختند.

میزگرد دانشگاهی؛ افشای چهره واقعی غرب و تأکید بر مقاومت به عنوان تنها راه

به گزارش خبرنگار ابنا، در بخش نخست این مراسم، میزگرد دانشگاهی با حضور دکتر رضا باقری، مرضیه هاشمی (خبرنگار و فعال رسانه‌ای)، دکتر احسان شریف و دکتر زهره خوارزمی برگزار شد.

دکتر رضا باقری در پاسخ به سؤالی درباره بحران‌های داخلی آمریکا گفت: «آمریکا از بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد با مشکلات عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و طبقه کارگر، به ویژه مهاجران، در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. ارزش‌های بنیادین آمریکا مانند برابری نیز در حال فروپاشی است؛ به طوری که یک زن سیاه‌پوست برای کار مشابه، تنها ۶۰ درصد دستمزد یک مرد را دریافت می‌کند. این‌ها نشانه‌های بحران در ارزش‌های اقتصادی و سیاسی آمریکاست».

دکتر احسان شریف در خصوص آینده مذاکرات با اروپا تصریح کرد: «تجربه تاریخی، از جمله در برجام و توافقات پیش از آن، نشان داده است که اروپایی‌ها هرگز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. تفاوتی میان اروپا و آمریکا وجود ندارد؛ هر دو دشمن هستند. متأسفانه برخی سیاستمداران همچنان به مذاکره امید دارند، در حالی که ما نیازمند سیاستمدارانی هستیم که از دل وحدت حوزه و دانشگاه برخاسته باشند».

مرضیه هاشمی با اشاره به سرکوب حامیان فلسطین در آمریکا، واقعیت حقوق بشر غربی را به چالش کشید و گفت: «من همیشه به دانشجویان می‌گفتم آزادی بیان در آمریکا تا زمانی است که حرف شما تأثیری نداشته باشد. پس از ۷ اکتبر، دیدیم که چگونه دانشجویان و اساتید به دلیل حمایت از فلسطین اخراج و دستگیر شدند. این چهره واقعی حقوق بشر در آمریکاست. بهترین اتفاق پس از ۷ اکتبر این بود که هژمونی غرب و ریاکاری آن برای همه آشکار شد و همه فهمیدند که مقاومت تنها راه است».

دکتر زهره خوارزمی نیز در تحلیل جایگاه بریتانیا در نظم نوین جهانی اظهار داشت: «بریتانیا که زمانی یک ابرقدرت بود، امروز به "شریک کوچک" و دنباله‌رو سیاست‌های آمریکا تبدیل شده است. اقدام ریاکارانه اخیر آن‌ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پس از ۷۵ سال حمایت از اسرائیل و کشته شدن ده‌ها هزار نفر در غزه، تنها برای کاهش فشارهای داخلی و خریدن زمان برای اسرائیل جهت تکمیل پروژه نابودی سیاسی و جغرافیایی فلسطین است».

میزگرد حوزوی؛ شهادت، نشانه قدرت و استیصال دشمن

در بخش دوم مراسم، میزگردی با حضور اساتید حوزه علمیه قم، حجج اسلام مصطفی اراکی، شیخ علی قمی، سید شهریار نقوی و سید آقا علیرضا برگزار شد.

حجت‌الاسلام مصطفی اراکی در تبیین ولایت‌پذیری سیدحسن نصرالله گفت: «ولایت، کلید و اساس دین است و جوهره شخصیت سیدحسن نصرالله، اطاعت محض از نظام ولایت بود. خود ایشان می‌گفت اگر حتی احتمال عقلانی بدهیم که رهبری از کاری خشنود می‌شود، آن کار معیار تصمیم‌گیری ما خواهد بود. این تعریف واقعی اطاعت است که امثال شهید سلیمانی را به "مالک اشتر زمان" تبدیل کرد».

حجت‌الاسلام شیخ علی قمی رژیم صهیونیستی را نماد بی‌دینی در منطقه خواند و افزود: «یکی از معیارهای رهبر مسلمان، استقلال در تصمیم‌گیری است. آیا در حاکمان کشورهای منطقه استقلالی می‌بینید؟. تمام مصیبت‌های امروز امت اسلامی ناشی از دوری از ولایت الله است، همان‌طور که بنی‌اسرائیل با نافرمانی از ولایت هارون(ع) دچار انحراف شدند. مشکل اصلی، عدم ایمان به وعده‌های الهی است».

حجت‌الاسلام سید شهریار نقوی با رد این تصور که جنگ غزه، نزاعی میان ایران و اسرائیل است، بیان کرد: «این یکی از بزرگ‌ترین ترفندهای رسانه‌ای برای منزوی کردن ایران است. در یک سو، اسرائیل با حمایت کامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار دارد و در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم دفاع از تمام مستضعفان جهان ایستاده است. هدف اسرائیل، پروژه "اسرائیل بزرگ" برای تسلط بر منابع منطقه است، نه صرفاً یک درگیری دوجانبه».

حجت‌الاسلام سید آقا علیرضا در پاسخ به این پرسش که آیا از دست دادن رهبران بزرگ نشانه ضعف است، تأکید کرد: «از منظر کلامی، تاریخی و قرآنی، تقدیم شهدای بیشتر نشانه قدرت است، نه ضعف. اولاً، حمله دشمن به یک شخص، گواهی بر تأثیرگذاری اوست. ثانیاً، این نشان‌دهنده استیصال و درماندگی دشمن است. ثالثاً، خون شهید می‌جوشد و سلیمانی‌های بی‌شماری را به وجود می‌آورد. درِ شهادت برای خدمت خالصانه به خدا باز است و این شهادت‌ها ما را برای بردن این نهضت به مرحله بعد مصمم‌تر می‌کند».

این مراسم با سر دادن شعارهای "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" و همچنین لبیک به رهبران مقاومت و امام زمان (عج) به پایان رسید.

