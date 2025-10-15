خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: بهاییگری یکی از جریانهای مذهبی و اجتماعی است که در تاریخ معاصر ایران نقش مهمی ایفا کرده است. این جستار به بررسی ریشهها، تحولات و تأثیرات این جریان در بستر تاریخی ایران میپردازد. با ما همراه باشید تا از زوایای تازهای به این موضوع پرداخته و روایتهای کمتر شنیدهشده را کشف کنیم.
بهائیت از کجا بوجود آمد و چطور شکل گرفت
بهائیت فرقهای مذهبی منشعب از آیین بابیه است که در قرن سیزدهم قمری توسط میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاءالله پدید آمد. میرزا حسینعلی از پیروان سید علیمحمد باب بود که پس از درگذشت باب، فرقه بهائیت را پایهگذاری کرد. پس از بهاءالله، پسرش عباس افندی معروف به عبدالبهاء و سپس شوقی افندی، نوه دختری عبدالبهاء رهبریِ بهائیت را بهعهده گرفتند.
پس از شوقی، در جانشینی او اختلاف شد و بهائیان به گروههای مختلفی همچون بهائیان بیتالعدلی و بهائیان ارتدوکسی تقسیم شدند. امروزه رهبری بهائیان در دست بیتالعدل اعظم است.
بهائیان، بهاءالله را پیامبر و بهائیت را دین جدیدی میدانند که دین اسلام را نَسخ کرده است. بهاءالله بر این باور است که قیامت مسلمانان با آمدن باب برپا شده و با مرگ او پایان یافته است. همچنین قیامت بابیان با ظهور بهاءالله برپا و با مرگش به پایان میرسد. بهائیان مناسکی مانند نماز، روزه، حج و حدود را با کیفیتی متفاوت از مسلمانان به جا میآورند.
بهائیت و تاریخچه اش در ایران
درباره جمعیت بهاییان ایران اطلاعات موجود سخت متناقض است. در اوایل سده بیستم میلادی تعداد ایشان نزدیک به دههزار نفر گزارش میشد. (۱) بیست سال بعد، در حوالی سال ۱۳۰۷ ش. حسن نیکو، مبلّغ پیشین بهایی، این رقم را اغراقآمیز دانست و شمار بابیها در سراسر جهان را، اعم از ازلی و بهایی، ۵۲۰۷ نفر اعلام نمود و نوشت ۳۹۶۰ نفر در ایران زندگی میکنند.
به نوشته دنیس مک ایون، استاد دانشگاه نیوکاسل انگلیس، در دایرهالمعارف ایرانیکا، بهاییگری در سالهای ۱۹۲۸ ـ ۱۹۵۲ میلادی افزایش سریعی نداشت؛ ولی از سال ۱۹۵۲ گسترش آن شتاب گرفت و این امر به دلیل برنامهریزیها و سازماندهیهایی بود که با برنامه «جهاد ده ساله» شوقی افندی آغاز شد. (۲) دایره المعارف بریتانیکا (۱۹۹۸) اوج گسترش بهاییت را در دهه ۱۹۶۰ میلادی میداند که سبب شد در اواخر سده بیستم میلادی شمار نهادهای بهایی به بیش از ۱۵۰ مجمع روحانی ملی و نزدیک به بیستهزار مجمع روحانی محلی برسد. (۳)
تحرک جدّی مبلغان بهایی و به تبع آن رشد بهاییت، در ایران از دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار آغاز شد؛ در دوران سلطنت احمد شاه قاجار و رضا شاه پهلوی، که بهاییان از نفوذ و حمایت فراوان در دستگاه دولتی برخوردار بودند، شدت یافت. با این وجود، براساس اسناد میتوان اظهار داشت که افزایش جمعیت بهاییان ایران به طور عمده از دهه ۱۳۳۰ ش. آغاز شد.
در سالهای ۱۳۲۶ ـ ۱۳۳۰ محفل ملی بهاییان ایران برنامه خود را برای گسترش بهاییت به مرحله اجرا گذارد و شدّت تبلیغات و فعالیت ایشان از اردیبهشت / رمضان ۱۳۳۴ ش. اعتراض شدید آیتاللهالعظمی بروجردی (۴) و سایر علما را برانگیخت. پس از ابراز نارضایتیهای شدید آیتالله بروجردی، حکومت پهلوی ناگزیر به محدود کردن فعالیت بهاییان شد.
به دستور شاه، پزشک مخصوص بهایی او، سرلشکر عبدالکریم ایادی، مدّت کوتاهی ایران را ترک کرد و در ایتالیا اقامت گزید (۵) و در ۱۶ اردیبهشت مقامات نظامی (سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران و سرلشکر نادر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش) به تصرف و تخریب حظیر＼القدس، مرکز بهاییان تهران، یاری رسانیدند. بختیار این محل را مقرّ رکن دوم ستاد ارتش ساخت.
دکتر مهدی حائری یزدی علت مقابله شدید آیتالله بروجردی با بهاییان را چنین ذکر میکند:
در مسئله بهاییها، تا آنجایی که ایشان تشخیص میداد، [این بود] که بهاییها یک گروه ناراحتکننده و اخلالگر در ایران هستند. مسئله صرف اختلاف مذهبی نبود. اینطوری هم که معروف بود، تا یک اندازهای هم درست بود، [این بود] که این گروه یک نوع سر و سرّی با منابع خارجی دارند و بیشتر مجری منافع خارجی هستند تا منافع ملی.
در این طریق مرحوم آیت الله بروجردی به هیچ وجه تردیدی از خودش نشان نمیداد که [از] آنچه گروه بهاییها از دستش برمیآید [جلوگیری کند] از اذیتها و کارهای موذیانهای که بهاییها دارند و درباره مسلمانها دریغ نمیکنند.
یعنی به طور مخفیانه افراد خودشان را وارد مقامات اداری میکنند و مقامات را اشغال میکنند. بعد هم، مسلمانها را ناراحت میکنند، میزنند، از بین میبرند. از این کارها خیلی زیاد میکردند، حالا بگذرید از اینکه الآن صورت حق به جانبی به خودشان میگیرند.
کاری ندارم به وضع فعلی؛ ولی آن زمان این شکل بود. واقعاً هرکجا که دستشان میرسید، به هر وسیله بود، هر مقامی بود اشغال میکردند و سعی میکردند دیگران را از بین ببرند یا وارد مجمع خودشان بکنند و کارهایی که آنها میخواهند، انجام بدهند... ولی ایشان [آیتالله بروجردی] از این جریان و از این ماجرا آگاه بود و به هر وسیلهای بود جلوگیری میکرد. (۶)
حسین خطیبی، که فردی مطلع بود، (۷) هدف از همکاری شاه و ارتش با علما را تلاش آمریکاییها برای «تصرف آرشیو» بهاییان و دستیابی به اسامی ایشان اعلام نمود. (۸)
تاریخ ارائه آخرین آمار بهاییان به آوریل ۱۹۸۵ برمیگردد؛ در این تاریخ مرکز سازمان جهانی بهاییان (حیفا، اسرائیل) شمار اعضای خود را در سراسر جهان چهارمیلیون و ۷۳۹ هزار نفر اعلام کرد.
از این تعداد، ۵۹ درصد در قاره آسیا، ۲۰ درصد در آفریقا، ۱۸ درصد در آمریکا، ۶/۱ درصد در استرالیا و نیم درصد در اروپا ساکن بودند. در این آمار تعداد بهاییان ساکن در ایران اعلام نشده است، معهذا، ادعا شده که ۰۰۰/۸۰۷/۲ نفر از بهاییان در قاره آسیا زندگی میکنند. (۹) برای ارزیابی این رقم و سنجش میزان صحّت و سقم آن ابزاری در دست نیست. ولی این تصور وجود دارد که مرکز بهاییت همواره درباره شمار پیروان خود اغراق کرده است
دنیس مکایون مینویسد:
منابع بهایی ادعا میکنند که پس از انقلاب اسلامی در ایران نزدیک به بیستهزار نفر بهایی به قتل رسیدند، او این رقم را بسیار اغراقآمیز میداند و مدعی است که طی هفت ساله اوّل حکومت جمهوری اسلامی در ایران نزدیک به ۲۰۰ نفر بهایی اعدام شدند و در طی دوران پس از انقلاب جمعاً ۳۰۰ تا ۴۰۰ بهایی در جریانهای مختلف به قتل رسیدند. (۱۰)
بهاییانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعدام یا از ایران خارج شدند عموماً به مشهورترین و ثروتمندترین خانوادههای بهایی تعلق داشتند و به دلیل تصدی مناصب عالی دولتی یا دستیابی به ثروتهای عظیم از طریق پیوند با حکومت پهلوی مورد تعقیب قرار گرفتند. افرادی مانند امیرعباس هویدا، حبیب ثابت، هژبر یزدانی، عبدالکریم ایادی، هوشنگ انصاری، غلامرضا ازهاری و غیره، به عنوان شاخصترین چهرههای فرقه بهایی در ایران، تمامی بهاییان ایران نبودند و اعدام یا فرار ایشان از کشور به معنی پایان حیات بهاییت در ایران نبود.
کانونهای استعماری و پیدایش بابیگری
برخلاف نظر مورّخانی چون احمد کسروی و فریدون آدمیت، که بابیگری اوّلیه را جنبشی خودجوش و ناوابسته به قدرتهای استعماری میدانند، (۱۱) پژوهش من بر پیوندهای اوّلیه علی محمد باب و پیروان او با کانونهای معینی، که شبکهای از خاندانهای قدرتمند و ثروتمند یهودی در زمره شرکای اصلی آن بودند، تأکید دارد. این تصویر، بابیگری را از اساس و از بدو پیدایش، فرقهای مشابه با دونمههای ترکیه و فرانکیستهای اروپای شرقی جلوهگر میسازد. (۱۲)
ارائه تمامی مستندات خود را درباره پیوند بابیگری اوّلیه با کانون فوق به فرصتی دیگر موکول میکنم و در اینجا تنها دو نکته را مورد تأکید قرار میدهم:
اوّل، حضور پنج ساله علی محمد باب در تجارتخانه داییاش در بوشهر و ارتباط او با کمپانیهای یهودی و انگلیسی مستقر در این بندر و کارگزاران ایشان. اندکی پس از این اقامت پنج ساله بود که باب در سال ۱۸۲۲ م.
دعوی خود را اعلام کرد و با حمایت کانونهای متنفّذ و مرموزی به سرعت شهرت یافت. دوران اقامت باب در بوشهر مقارن است با سالهای اوّلیه فعالیت کمپانی ساسون (متعلق به سران یهودیان بغداد) در بوشهر و بمبئی.
ساسونها در دهههای بعد به «امپراتوران تجاری شرق» بدل شدند و در زمره دوستان خاندان سلطنتی بریتانیا جای گرفتند. (۱۳) خاندان ساسون بنیانگذاران تجارت تریاک ایران بودند و با تأسیس بانک شاهی انگلیس و ایران نقش بسیار مهمی در تحولّات تاریخ معاصر ایران ایفا نمودند. (۱۴)
دوم، ارتباط نزدیک مانکجیهاتریا، رئیس شبکه اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران در سالهای ۱۸۵۴ ـ ۱۸۹۰، با سران بابی و از جمله با شخص میرزا حسینعلی نوری (بهاء).(۱۵)
نقش شبکه زرسالاران یهودی و شرکا و کارگزاران ایشان در گسترش بابیگری و بهاییگری را از دو طریق میتوان پیگیری کرد:
اوّل، حرکتهای سنجیده و برنامهریزی شده برخی از دولتمردان قجر، به ویژه منوچهرخان معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان، (۱۶) که به گسترش بابیگری انجامید؛ دوم، گرویدن وسیع یهودیان به بهاییگری که سبب افزایش کمّی و کیفی این فرقه و گسترش جدّی آن در ایران شد.
آیا بهائی ها نجس هستند؟
قریب به اتفاق فقهاء تعداد نجاسات را یازده و برخی دوازده مورد اعلام کرده اند، از جمله آنها که همه بالاتفاق آن را ذکر کرده اند. نجاست کافر است، کافر یعنی کسی که منکر خدا باشد و یا برای خداوند متعال شریک قائل باشد؛ و یا اینکه رسالت حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله ـ صلی الله علیه و آله را قبول نداشته باشد و نیز به کسی کافر میگویند که ضروری دین یعنی، چیزی را مثل نماز و روزه که همة مسلمانان آنرا جزء دین اسلام میدانند منکر شود.
طبق نظر اکثر فقها و مراجع، تمامی پیروان فرقه ضاله بهائیت، محکوم به نجاست بوده و در صورت تماس آنها با چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به اموری که مشروط به طهارت است، واجب است.
