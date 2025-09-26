به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، بر استمرار و ثبات این تشکل در خط امام و رهبری و تمرکز بر تولید محتوای فکری عمیق تأکید کرد و گفت: خوراک فکری نسل جوان باید در قم تأمین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر و در نشست اعضای این مجمع با دکتر مرتضی حیدری، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، به تشریح تاریخچه، رویکرد و دستاوردهای فکری این تشکل در طول ۲۸ سال فعالیت مستمر پرداخت.

وی در این نشست که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به تأسیس این مجمع در تابستان سال ۱۳۷۶، اظهار داشت: این مجمع رسماً از اواخر شهریور ۱۳۷۶ اعلام موجودیت کرد و اکنون به مدت ۲۸ سال است که جلسات آن هر هفته دوشنبه‌ها بدون وقفه برگزار می‌شود و تاکنون بیش از ۱۱۰۰ جلسه برگزار شده است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر افزود: وجه تمایز این مجمع، ثبات قدم و پایداری بر اصول است. همانطور که از نام تشکیلات پیداست، محور ما امام و رهبری است و نه دولت‌ها. عنصر ثابت نظام، ولایت فقیه است و ما طبق همین مشی در این ۲۸ سال جابجا نشده‌ایم و برخلاف بسیاری از تشکل‌ها که ممکن است تحت تأثیر جو اجتماعی تغییر جهت دهند، این مجمع با استواری مسیر خود را ادامه داده است.

وی با تأکید بر رویکرد فکری و محتوایی مجمع گفت: ما معتقدیم که باید برای کشور طرح فکری ارائه دهیم و خوراک فکری مورد نیاز نسل جوان را تأمین کنیم. این ظرفیت در قم وجود دارد و بحمدالله این کار به صورت مستمر انجام می‌شود.

مشکلات کشور ناشی از نبود احزاب قدرتمند است

ابوالفضل اربابی، عضو شورای مرکزی و از مؤسسین مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم نیز در این جلسه، تأکید کرد که عمده مشکلات کشور ریشه در نبود احزاب قوی و کارآمد دارد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از معاون محترم سیاسی استاندار قم در توجه به احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: در دوره‌های گذشته توجه خاصی به گروه‌ها و احزاب در قم نمی‌شد، اما اکنون این موضوع به شکل بهتری پیگیری می‌شود.

اربابی با بیان اینکه ضعف نظام حزبی یک مسئله ملی است، اظهار داشت: اعتقاد من این است که عمده مشکلات کشور به خاطر این است که ما احزاب قوی و کارآمد نداریم. همین خلاء باعث شده عده‌ای فرصت‌طلب با عناوین گوناگون وارد عرصه شوند و گاهی احزابی داریم که شاید دو نفر هم عضو نداشته باشند و این لطمه بزرگی به کشور می‌زند.

این عضو مؤسس مجمع پیروان امام و رهبری قم افزود: پیشرفت کشور در گرو فعالیت احزابی است که برای اداره کشور طرح و برنامه داشته باشند تا رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید، از یک پشتوانه فکری و برنامه‌ریزی‌شده برخوردار باشد.

وی دو راهکار اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرد و خطاب به معاون استاندار قم گفت: انتظار داریم این دغدغه از طریق شما به مقامات عالی کشور، وزارت کشور منتقل شود که به جای داشتن هزار حزب بی‌اثر، زمینه برای شکل‌گیری چند حزب قدرتمند و ملی فراهم شود.

اربابی در ادامه به لزوم حمایت مالی دولت از احزاب اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم احزاب پویا و فعال باشند، سالم حرکت کنند و تحت تأثیر افراد و رانت‌ها قرار نگیرند، دولت باید برای آن‌ها بودجه خاصی در نظر بگیرد. نمی‌شود از احزاب انتظار کار داشت، اما هزینه‌هایشان را نادیده گرفت. احزابی در قم با مشکلات عدیده و تنها با حق عضویت اداره می‌شوند که این به صلاح کشور نیست.

پرچمدار «اصولگرایی میانه‌رو» در قم

مرتضی داستانی، از اعضای شورای مرکزی و مؤسسین مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم نیز در این جلسه به تشریح دو عملکرد مهم این مجمع در عرصه سیاسی و مدیریتی استان پرداخت و هشداری جدی در خصوص شرایط حساس فعلی کشور ارائه داد.

وی با اشاره به فضای سیاسی خاص قم، اظهار داشت: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری توانسته است در تمام این سال‌ها پرچم اصولگرایی میانه‌رو را در قم برافراشته نگه دارد.

داستانی افزود: این تفکر که برگرفته از آموزه‌های امام(ره) مبنی بر جذب حداکثری، طرد حداقلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای نظام است، در بیست سال گذشته عمدتاً تحت فشار و انزوا قرار داشت، اما به برکت پایداری اعضا، این مسیر ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به شعارهای دولت آقای پزشکیان، ابراز امیدواری کرد که از این جریان فکری حمایت شود، چرا که سیاست‌های مجمع با بخش زیادی از وعده‌های دولت مبنی بر وحدت و استفاده از همه ظرفیت‌ها مطابقت دارد.

این عضو مؤسس مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تشکل را تلاش برای ارتقای سطح مدیریت کلان استان دانست و گفت: در گذشته، با وجود توجه شخصیت‌های طراز اول نظام به قم، سطح مدیریتی استان پایین بود و مطالبات در سطح ملی به درستی پیگیری نمی‌شد.

وی تصریح کرد: ایده‌ای در مجمع شکل گرفت که برای حل مشکلات، باید سطح مدیران استان ارتقا یابد. تلاش برای آوردن شخصیت‌هایی همچون آقایان میرمحمدی، محتاج و در نهایت آقای دکتر لاریجانی به قم در همین راستا بود تا نگاه به استان متحول شود. این رویکرد حتی در انتخاب شهرداران قم نیز دنبال شد.

داستانی در بخش پایانی سخنان خود به عنوان یک تذکر مهم گفت: ما در شرایط بسیار حساسی هستیم. مردم به شدت تحت فشارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی درون‌خانوادگی قرار دارند و فضای روانی جامعه ملتهب است.

وی با یادآوری تجربیات تاریخی که در آن‌ها اقدامات کوچک شهری منجر به ناآرامی‌های بزرگ شده است، هشدار داد: در این شرایط، مسئولین استان باید بسیار مراقب باشند و از هر حرکتی که مردم را عصبانی کرده و موجب آزار و اذیت آن‌ها شود، خودداری کنند.

مدیرمسئول مجموعه رسانه‌ای ۱۹ دی با ذکر مثالی از مشکلات ایجاد شده توسط یک پروژه عمرانی کوچک در شهر، از معاون استاندار خواست تا از تمام بخش‌ها بخواهد که در این مقطع حساس، «مراقب روح و روان مردم باشند» و از اقدامات غیرضروری که می‌تواند جرقه‌ای در این فضا باشد، پرهیز کنند.

