به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهندس رضا سیار، فرماندار اسبق قم و عضو شورای مرکزی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری، در نشست اعضای این مجمع با دکتر مرتضی حیدری، سرپرست معاونت سیاسی استانداری قم، به شدت از رویه مدیران ارشد استان در دوره‌های گذشته انتقاد کرد و ملاحظه‌کاری آنان را عامل اصلی بی‌بهره‌ماندن شهر از راه‌حل‌های عملی و کارشناسی دانست.

سیار با اشاره به وجود یک «اتاق فکر» تخصصی و غیرسیاسی در دل این مجمع اظهار داشت:

«برای عقب‌ماندگی‌های شهر قم، از مشکلات آب کشاورزی و آب شرب گرفته تا مسائل اقتصادی و بحران ریزگردها، راه‌حل‌های مشخص و پروژه‌های تعریف‌شده داریم که محصول یک عمر تجربه اجرایی است؛ اما این راه‌حل‌ها شنیده نمی‌شوند.»

وی افزود: «به دلیل فضای خاص سیاسی و فشارهایی که وجود دارد، این مجموعه اعتدالی همواره مورد هجمه جریان‌های افراطی راست و چپ قرار گرفته است. همین امر باعث شده مدیران ارشد استان از نزدیک‌شدن به این ظرفیت فکری هراس داشته باشند.»

فرماندار اسبق قم با صراحت از عملکرد استانداران پیشین انتقاد کرد و گفت: «به‌جز در دوره آقای محتاج، سایر استانداران از این مجموعه بهره‌ای نبردند و نتیجه آن، محروم‌ماندن مردم قم از دستاوردهایی بود که می‌توانست امید و آرامش را به جامعه تزریق کند.»

مهندس سیار در ادامه با ذکر مثال‌هایی از بی‌توجهی به آینده استان، به بحران آب اشاره کرد و گفت:

«در هیچ نقطه‌ای از ایران سابقه ندارد که روی خط لوله اصلی آب شرب، انشعاب آب کشاورزی داده شود؛ اما در سامانه تأمین آب شرب قم این اتفاق رخ داد. در بالادست، با فشار نماینده شهر... بر وزارت نیرو، تخصیص آب کشاورزی روی خط آب شرب قم اعمال شد. علت این فشار نیز خطای سیاسی یکی از نمایندگان محترم قم بود که به دلیل اختلافات با شهرداری، بهانه به دست نمایندگان شهرهای بالا دست داد و با این اقدام (استفاده کشاورزی از خط آب شرب قم عملی گردید) در صورت نیاز، مستندات این موضوع در یک مناظره کارشناسی ارائه خواهد شد.»

او افزود: «اخیراً نیز با یک بخشنامه، سهمیه آب کشاورزی را ۶۰ درصد کاهش داده بودند؛ اقدامی که به معنای نابودی نیمی از باغات قم بود. با ورود کارشناسی و اعتراض‌های صورت‌گرفته، این موضوع مورد بازبینی قرار گرفت. مسئولان نباید هرگز زیر بار چنین بخشنامه‌های تبعیض‌آمیزی بروند.»

وی در ادامه، ایجاد شهرهای جدید مانند «پرنیان» را تصمیمی غیرکارشناسی و «معضلی برای آینده قم» خواند و تصریح کرد:

«جانمایی این شهر در شورای برنامه‌ریزی استان در سال ۱۳۸۶، به دلایل کارشناسی و بر اساس مطالعات مهندسین مشاور، لغو شده بود. پس از آن نیز چندین بار وزارت راه و شهرسازی این طرح را پیگیری کرد اما با مخالفت کارشناسان و مدیران استان مواجه شد و متوقف ماند. متأسفانه با تغییر مدیریت‌ها، این طرح بدون توجه به مسئله اشتغال شهروندان اجرایی شد.»

سیار توضیح داد: «محل سکونت در این شهر جدید در مسیر جاده اصفهان است، در حالی که محل کسب‌وکار ساکنان آن در شهر قم یا شهرک‌های صنعتی جاده تهران و کاشان قرار دارد. این یعنی کارگر بی‌بضاعتی را به شهری می‌فرستند که فاصله زیادی با محل کارش دارد و باید هر روز زمان و عمر خود را در رفت‌وآمد هدر دهد.»

وی افزود: «وجود این دو شهر جدید در مسیر جاده اصفهان، به دلیل بی‌توجهی به جایگاه شغلی ساکنان، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین برای ساخت راه و اتوبان، منجر به اتلاف وقت، افزایش هزینه رفت‌وآمد و بروز خسارات جانی و مالی خواهد شد.»

مهندس سیار در پایان گفت: «برای مقابله با ریزگردها که منشأ محلی دارند، باید نهضتی مردمی و دولتی در حوزه بیابان‌زدایی شکل بگیرد. با تأمین منابع لازم و جلب مشارکت بهره‌برداران مراتع، کشاورزان، دامداران و عشایر، می‌توان اقدامات اجرایی در زمینه احیای مراتع و تقویت پوشش گیاهی را در قالب طرح‌های مصوب اداره کل منابع طبیعی، به‌صورت جهادی پیش برد.»

