به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد برگزاری مراسم ارتحال علامه حسنزاده آملی اعلام کرد: برنامههای یادبود این عالم ربانی در مهرماه ۱۴۰۴ در چهار شهر کشور برگزار میشود.
براساس این برنامهها، نخستین مراسم روز پنجشنبه، سوم مهرماه جاری، ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد جامع ایرا برگزار میشود.
مراسم دوم یکشنبه، ششم مهرماه جاری ساعت ۱۵ در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) آمل برپا میشود و مراسم سوم نیز روز پنجشنبه، ۱۷ مهرماه جاری، ساعت ۹ در اصفهان برگزار خواهد شد و نهایتاً آیین اختتامیه در قم روز پنجشنبه، ۲۴ مهرماه جاری ساعت ۸:۳۰ برگزار میشود.
این آیینها با حضور علما، شاگردان و علاقهمندان بهمنظور تجلیل از مقام علمی و معنوی این عالم برجسته برگزار میشود.
علامه حسنزاده آملی، استاد برجسته فلسفه، عرفان و علوم اسلامی، در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در شهرستان آمل چشم به جهان گشود و عمر خود را صرف تدریس، پژوهش و تربیت شاگردان در حوزه علمیه کرد. وی با تسلط بر علوم مختلف از جمله ریاضیات، نجوم، ادبیات، طب و تفسیر قرآن، الگوی کامل یک دانشمند جامعالاطراف محسوب میشد. حسنزاده آملی در سوم مهرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی دار فانی را وداع گفت و به جوار رحمت الهی شتافت.
از آثار علمی این عالم فرزانه میتوان به کتابهای «شرح اشارات ابنسینا»، «ده مقاله»، «عیون مسائل نفس»، و «انسان در عرف عرفان» اشاره کرد که هر یک جایگاه ویژهای در میان پژوهشگران و علاقهمندان به اندیشه اسلامی دارد. آثار وی مجموعهای بیبدیل از تحقیق در راه کمال انسانی و معرفت توحیدی را در اختیار نسلها گذاشته است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما