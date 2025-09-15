به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عالم ربانی و فقیه وارسته، آیتالله سید علیاکبر موسوی یزدی، پس از عمری خدمت به اسلام و مکتب اهلبیت(ع)، دعوت حق را لبیک گفت.
ایشان در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در شهر مقدس قم در خانوادهای اهل علم و سیادت چشم به جهان گشود. پدر ایشان، مرحوم حاج سید عبدالوهاب موسوی یزدی، از فضلا و داماد آیتالله حاج شیخ عبدالنبی عراقی بود.
تحصیلات و اساتید
آیتالله موسوی یزدی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه فرهنگ قم گذراند و از سال ۱۳۲۶ وارد حوزه علمیه شد. وی مقدمات و ادبیات عرب را نزد اساتیدی همچون سید سعید نیشابوری، سید محمدباقر هرندی و حاج شیخ ابوالقاسم نحوی آموخت و سپس سطح عالی را نزد بزرگانی چون شهید صدوقی، آیتالله منتظری، آیتالله شیخ مرتضی حائری و آیتالله محمدعلی اراکی فرا گرفت.
ایشان دروس خارج فقه و اصول را نزد مراجع بزرگی همچون آیتالله سید حسین بروجردی، آیتالله میرزا هاشم آملی و حضرت امام خمینی(ره) گذراند و بیش از ده سال از محضر آیتالله بروجردی بهرهمند شد.
تدریس و فعالیتهای علمی
مرحوم موسوی یزدی سالیان متمادی در حوزه علمیه قم به تدریس علوم اسلامی در سطوح مختلف مشغول بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد. همچنین از آیتالله شیخ عبدالنبی اراکی، آیتالله سید احمد خوانساری و آیتالله سید محمدرضا گلپایگانی اجازه اجتهاد دریافت نمود.
وی از سوی مراجع بزرگی چون آیات عظام بروجردی، گلپایگانی، خوانساری، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مجاز به دریافت وجوهات شرعی بود. از جمله آثار علمی ایشان میتوان به کتاب «پرتوی از امامت و ولایت در قرآن کریم» اشاره کرد.
مراسم تشییع و ترحیم
طبق اطلاعیه اعلام شده، پیکر مطهر آیتالله موسوی یزدی روز سهشنبه ۱۶ شهریورماه، پس از نماز ظهر و عصر، از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه(س) به خاک سپرده خواهد شد. همچنین مجلس ترحیم آن مرحوم سهشنبه شب پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن عسکری(ع) قم برگزار میگردد.
