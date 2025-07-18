به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️اولین نشست همایش شخصیت علمی و عملی علامه حسن زاده آملی با حضور خانم دکتر حسن‌زاده آملی، و جمعی از خواهران فرهیخته از سراسر کشور، به همت مؤسسه علمی-تربیتی آوای توحیددر شهر مقدس قم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام حیدری ضمن تقدیر از حضور پرشور بانوان و میهمان ویژه جلسه، سرکار خانم دکتر حسن‌زاده آملی، از برگزاری همایش ملی علامه حسن‌زاده آملی در مهرماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: نشست فعلی نخستین پیش‌نشست این همایش محسوب می‌شود. همچنین از علاقه‌مندان و پژوهشگران دعوت می‌کنیم مقالات خود را در محورهای مرتبط با اندیشه‌های علامه ارسال کنند.

وی در ادامه به تبیین اهداف، روند فعالیت‌ها و چشم‌انداز مؤسسه آوای توحید پرداخت و با اشاره به دغدغه شکل‌گیری این مؤسسه در سال ۱۳۹۵ اظهار داشت:از ابتدا در پی آن بودیم تا معارف ناب توحیدی که تاکنون در فضای تخصصی حوزوی زیست می‌کرد، به زبان قابل فهم و کاربردی برای عموم مردم ارائه شود؛ زیرا حقیقت توحید، رسالتی عام و فراگیر دارد.

علامه حسن‌زاده آملی، الگوی فکری مؤسسه

حجت‌الاسلام حیدری با تأکید بر نقش بی‌بدیل مرحوم علامه حسن‌زاده آملی در تلفیق عرفان، حکمت و قرآن افزود:مؤسسه آوای توحید از آثار و شاگردان مستقیم ایشان بهره می‌برد.

رئیس مؤسسه آوای توحید، با اشاره به محورهای اصلی فعالیت این مجموعه به آموزش عمومی و تخصصی اشاره کرد و گفت: دوره‌های مجازی پرمخاطب چون «صد کلمه در معرفت نفس» و «الهی‌نامه» با حضور خانم دکتر حسن‌زاده، فعالیت مرکز تخصصی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه قم برای طلاب سطح ۳، راه‌اندازی «پهنه‌های استانی» برای انسجام مخاطبان و شکل‌گیری جامعه ایمانی خواهران، ایجاد شعب حضوری در قم، تهران، شیراز و اصفهان، آموزش به طلاب و نخبگان بین‌المللی از ۴۰ کشور، تأسیس مرکز پژوهشی و تولید بیش از ۴۵ اثر علمی و کاربردی در شرح آثار علامه از جمله برنامه های موسسه است.

وی از راه‌اندازی میز تخصصی «فلسفه برای کودکان» با تأکید بر حکمت اسلامی خبر داد و افزود: این رویکرد، گامی نو در جهت تربیت نسل آینده بر مبنای معارف فطری و توحیدی است.

