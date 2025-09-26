به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعظم ربانی دبیر اولین رویداد رسانه‌ای جمعیت سازمان بسیج رسانه استان قم با اعلام برگزاری همایش «رسانه، گفتمانِ جمعیت و آینده روشن» گفت: پیرو تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پیرامون جوانی جمعیت و ضرورت فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه فرزندآوری، همایش رسانه، گفتمان جمعیت و آینده کشور، به همّت سازمان بسیج رسانه، هفته جاری در قم برگزار می‌گردد.

وی با اشاره به حدیث شریف نبوی «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا تَکْثُرُوا فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ اَلْأُمَمَ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ»، خدمت در حوزه افزایش جمعیت کشور را افتخاری ارزشمند دانست و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، «تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است»؛ لذا برگزاری چنین همایشی، در این حوزه، ضرورت دارد.

دبیر اولین رویداد رسانه‌ای از حضور چهره‌های بین‌المللی، ملی و استانی در این همایش خبر داد و افزود: در همایش رسانه، گفتمانِ جمعیت و آینده روشن، از سخنرانی ارزشمند سرکار خانم طیبه ربانی (مبلغه بین‌الملل و استاد حوزه و دانشگاه) و آقای دکتر ضمیری (مدیر کل هماهنگی و امور استان‌ها ستاد جمعیت کشور) بهره‌مند خواهیم شد.

وی به نهادهای مشارکت‌کننده در برپاییِ این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه و دانشکده صدا و سیمای اسلامی استان قم، ارگان‌هایی هستند که در برپایی این مراسم، سازمان بسیج رسانه استان قم را همراهی خواهند کرد.

ربانی در پایان با اعلام اینکه در این مراسم، اصحاب رسانه استان قم نیز حضور دارند و از برگزیدگان اولین رویداد رسانه‌ای جمعیت نیز تجلیل خواهد شد، به زمان و مکان برپایی این همایش اشاره کرد و گفت: آئین اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای جمعیت، روز دوشنبه هفتم مهر ماه در مرکز پژوهش‌های صدا و سیمای استان قم واقع در بلوار حضرت محمد امین (ص) برگزار خواهد شد.

