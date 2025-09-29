به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «رسانه، گفتمان جمعیت و آینده روشن» روز دوشنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از فعالان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه استان قم در سالن شهید آوینی اداره کل پژوهش‌های صدا و سیمای مرکز قم برگزار شد.

این همایش که با همکاری اداره کل پژوهش‌های مرکز صدا و سیمای قم و به همت دبیرخانه جشنواره ابوذر سازمان بسیج رسانه سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) برگزار گردید، میزبان چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین مشیری (نماینده ولی فقیه در بسیج اقشار)، آقای حجتی (مدیرکل پژوهش‌های اسلامی رسانه)، سرکار خانم حیدری (مدیرکل امور بانوان استانداری)، سرکار خانم دکتر ربانی (کارشناس بین‌المللی جمعیت) و آقای علیزاده (دبیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر) بود.

در ابتدای این مراسم که با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس همراه بود، بر اهمیت موضوع جمعیت به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و لزوم تلاش اهالی رسانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه تأکید شد.

آقای حجتی: راهی جز قوی شدن نداریم/ در جنگ رسانه‌ای باید عمیق و قوی عمل کرد

آقای حجتی، مدیرکل پژوهش‌های اسلامی رسانه، به عنوان اولین سخنران این همایش، ضمن خوشامدگویی به اهالی رسانه، موضوع جمعیت را از مسائل بسیار مهمی دانست که نیازمند نگاه هم‌زمان رسانه‌ای، پژوهشی و فرهنگی است.

وی با تأکید بر لزوم نگاه علمی و دقیق به مقوله جمعیت، اظهار داشت: «مادامی که با نگاه علمی به این موضوع توجه نکنیم، ممکن است در گرداب غرب‌زدگی افرادی دچار شویم که معادلات فرهنگی ما را بر اساس اندیشه‌های سکولار غرب رقم می‌زنند. هر جا در حوزه پژوهش کم‌کاری کنیم، زمینه برای حضور اندیشه‌هایی فراهم می‌شود که با معارف حَقّه شیعه و اندیشه تراز انقلاب اسلامی فاصله دارند».

مدیرکل پژوهش‌های اسلامی رسانه با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، گفت: «حضرت امام(ره) از برکات جنگ را شناخت دوست از دشمن و صدور انقلاب اسلامی می‌دانستند. جنگ باعث شد ما روی پای خودمان بایستیم». وی افزود: «رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً تأکید فرمودند که "ما باید قوی شویم؛ راهی جز قوی شدن نداریم." این یک تکلیف است. امروز هر کس در هر جایگاهی می‌خواهد در سپهر تفکر تراز انقلاب اسلامی قدم بزند، باید در تخصص خود قوی باشد و حرف اول را بزند».

حجتی در پایان تصریح کرد: «در شرایطی که از آن به عنوان جنگ رسانه‌ای یاد می‌شود، وظیفه بسیار مهمی بر عهده اصحاب رسانه است. امیدوارم رویدادهایی که به امر پژوهش و رسانه در کنار هم توجه دارند، گسترش یابد تا رسانه‌های ما عمیق‌تر و قوی‌تر از گذشته در موضوعات تفکر تراز انقلاب اسلامی فعالیت کنند».

خانم دکتر ربانی: جذاب‌ترین گفتمان امروز جهان، گفتمان انقلاب اسلامی است

سرکار خانم دکتر ربانی، کارشناس مسائل جمعیت در عرصه ملی و بین‌المللی، سخنران بعدی این همایش بود. وی با نقل حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «هر آینه یک نوزاد از امت من، برایم محبوب‌تر است از تمام آنچه خورشید بر آن می‌تابد»، از تلاش خبرنگاران در حوزه جمعیت تقدیر کرد.

این مبلغ بین‌المللی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت رسانه، اظهار داشت: «امروز بیش از موشک و پهپاد، این رسانه‌ها هستند که در عقب راندن دشمن تأثیر می‌گذارند. جنگ، جنگ رسانه‌ای است». وی افزود: «اگر تلاش اصحاب رسانه نبود، نه موج مبارک فرزندآوری شکل می‌گرفت و نه ندای مظلومیت مردم غزه به جهان می‌رسید. این خبرنگار است که صدای بی‌صدایان (Voice of the Voiceless) می‌شود».

خانم ربانی با بیش از ۴۰ سال سابقه تبلیغ بین‌المللی، تأکید کرد: «امروز در جهان، جذاب‌ترین گفتمان، گفتمان انقلاب اسلامی است. تمام "ایسم"های شرقی و غربی که ادعای نجات بشر را داشتند، شکست خورده‌اند و نشانه شکست تمدن غرب، جنایت و نسل‌کشی در غزه است».

وی نظام خانواده و حقوق زن در اسلام را از مهم‌ترین عوامل درونی جذابیت اسلام برای جهانیان دانست و با نقل خاطراتی از تأثیر مفاهیم اسلامی همچون جایگاه رفیع مادری و اهمیت خانواده در میان پیروان ادیان دیگر، گفت: «تمدن غربی امروز به بن‌بست رسیده و کشورهای اروپایی با پیری جمعیت مواجه شده‌اند. آن‌ها هرچه را برای خودشان مندرس شده، به سمت جهان سوم پرتاب می‌کنند، در حالی که خودشان به فرزندآوری روی آورده‌اند».

خانم حیدری: رسانه باید روایت‌سازی درست و مطالبه‌گری عمومی را تقویت کند

سرکار خانم حیدری، مدیرکل امور بانوان و دبیر ستاد جمعیت استان قم، سخنران دیگر این مراسم بود. وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه در تحقق قانون جوانی جمعیت، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم پیگیری رسانه‌ای است که تکمیل‌کننده قانون است. فضایی که می‌تواند ماجرا را مدیریت کند، فضای مطالبه‌گری است که رسانه می‌تواند به میدان بیاورد و این هویت را به جامعه بدهد که خودشان مطالبه‌گر جدی باشند».

وی با اشاره به لزوم روایت‌سازی درست در لایه فرهنگی و ذهنی، افزود: «ما با چالش جملاتی مانند "بچه چهارم بار اضافی است" یا "همین دو تا کافی است" در بین خانواده‌ها مواجه هستیم و رسانه باید برای تغییر این ذهنیت‌ها اقدام کند. باید مراقب باشیم با روایت‌های نادرست، قانون جوانی جمعیت به یک فضای سهم‌خواهی برای مادر شدن تبدیل نشود».

دبیر ستاد جمعیت استان قم با انتقاد از سیاست‌های صرفاً آماری در برخی رسانه‌ها، بر ضرورت تولید گفتمان صحیح و مبتنی بر درک شرایط واقعی مخاطب تأکید کرد و گفت: «رسانه باید باورپذیری فرزندآوری را در جامعه بالا ببرد و با تحلیل راهبردی بیانات رهبر معظم انقلاب، آن را به بدنه فعال جامعه منتقل کند».

گزارش دبیر رویداد و تجلیل از برگزیدگان

در بخش دیگری از این همایش، سرکار خانم ربانی، دبیر اولین رویداد رسانه‌ای جمعیت، به ارائه گزارشی از این رویداد پرداخت. وی اظهار داشت: «پیرو تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب، این رویداد در اردیبهشت‌ماه کلید خورد و حدود ۳۰۰ اثر در هفت قالب عکس، گزارش خبری، پادکست، کلیپ و گزارش ویدیویی، یادداشت، تیتر و مصاحبه به دبیرخانه ارسال شد».

وی افزود: «از این تعداد، ۲۵۰ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت هیئت داوران برگزیدگان را در هر بخش مشخص کردند».

در بخش پایانی این همایش، با حضور مسئولان از برگزیدگان «اولین رویداد رسانه‌ای جمعیت» در بخش‌های مختلف با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.

بخش گزارش خبری:

رتبه سوم: سرکار خانم سعیده کرامتی

رتبه دوم: جناب آقای سید محمدمهدی موسوی

رتبه اول: سرکار خانم هیفا پردل

بخش مصاحبه:

شایسته تقدیر: سرکار خانم فاطمه عسگری

رتبه سوم: سرکار خانم زهره مهرنوروزی

رتبه دوم: سرکار خانم هانیه محمدنژاد

رتبه اول: جناب آقای مهدی حواسی

بخش یادداشت:

شایسته تقدیر: جناب آقای احسان قنبری‌نصر

شایسته تقدیر: جناب آقای امیرحسین طالب‌علی

رتبه دوم: سرکار خانم معصومه خلیلی‌مقدم

رتبه اول: سرکار خانم مریم جهانگیر

بخش تیتر:

شایسته تقدیر: جناب آقای حسین حیدری

رتبه سوم: سرکار خانم نیره‌سادات محمدی

رتبه دوم مشترک: سرکار خانم سیدزهرا موسوی

رتبه دوم مشترک: سرکار خانم زهراسادات صبوری

رتبه اول: سرکار خانم زهرا میرزابابایی

بخش کلیپ و گزارش ویدیویی:

رتبه سوم: جناب آقای مجتبی کرمعلی

رتبه دوم: سرکار خانم نرگس حیدری

رتبه اول: جناب آقای مصطفی معارف‌وند

بخش عکس:

شایسته تقدیر: جناب آقای محمدمهدی ذاکری

رتبه اول: جناب آقای محسن کرمعلی

بخش پادکست:

شایسته تقدیر: سرکار خانم سمیرا غفوری‌منش (مسئول بسیج خواهران بسیج رسانه)

(مسئول بسیج خواهران بسیج رسانه) رتبه سوم: دانش‌آموز زینب جعفری

رتبه دوم: سرکار خانم اعظم مهدی‌راونجی

رتبه اول: جناب آقای امیرحسین یاوری

