به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان به شکل تقریباً روزانه ادامه دارد و این وضعیت، مانع بازگشت هزاران نفر از ساکنان به خانههایشان شده است.
به گفته این سازمان، ارتش اسرائیل همچنان چندین منطقه در طول مرز جنوبی لبنان را در اشغال خود دارد و همین موضوع بیش از ۸۲ هزار نفر را در وضعیت آوارگی نگه داشته است.
پزشکان بدون مرز تأکید کرد که دسترسی به خدمات درمانی در این شرایط بسیار محدود شده و این سازمان ناچار به راهاندازی فعالیتهای جدید در مناطق آسیبدیده، از جمله کلینیکهای سیار و بازسازی مراکز بهداشتی، شده است.
بر اساس گزارش این سازمان، بمباران اسرائیل زیرساختهای جنوب لبنان از جمله مراکز درمانی را نابود کرده است. در اوج درگیریها، ۸ بیمارستان مجبور به تخلیه فوری بیماران شدند و ۲۱ بیمارستان دیگر آسیب دیدند یا خدماتشان را کاهش دادند؛ این رقم حدود ۱۳ درصد از کل بیمارستانهای لبنان را شامل میشود.
در همین راستا، ۱۳۳ درمانگاه مراقبتهای اولیه نیز تعطیل شدند و هزاران نفر از خدمات پزشکی اولیه محروم ماندند. تنها در استان نبطیه، ۴۰ درصد ظرفیت بیمارستانی از دست رفته است.
این سازمان افزود که فعالیتهای خود را در استانهای نبطیه، جنوب و بعلبک-هرمل افزایش داده و همچنان خدماتی را در بیروت، بقاع و شمال کشور ارائه میدهد. این اقدامات شامل کلینیکهای سیار برای خدمات پزشکی و روانی و بازسازی سه مرکز بهداشت اولیه در جنوب است.
پزشکان بدون مرز همچنین هشدار داد که بحران موجود پناهندگان و مهاجران را هم تحت فشار قرار داده است، چرا که بیش از یک میلیون سوری، صدها هزار فلسطینی و مهاجران دیگر در لبنان در شرایطی بهشدت شکننده زندگی میکنند.
این سازمان ابراز نگرانی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵ کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجرت، پوشش خدمات درمانی ثانویه را متوقف کنند و در همین حال آنروا و یونیسف هم با کاهش بیسابقه بودجه روبهرو هستند. پزشکان بدون مرز هشدار داد که این خلأها میتواند نیازهای گستردهای را بیپاسخ بگذارد و آسیبپذیریهای جدیدی ایجاد کند.
