به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تشییع پیکر شهدای حمله پهپادی اخیر رژیم صهیونیستی به شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان که به شهادت ۵ نفر از جمله ۳ کودک منجر گردید، در این منطقه برگزار شد.

رژیم صهیونیستی چندی پیش با نقض آتش‌بس در لبنان و یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودرو سواری را با استفاده از پهپاد هدف قرار داد.

در پی این موج حملات، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان که در تلاش برای خلع سلاح مقاومت است اعلام کرد: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ است و سکوت کشورهای (عضو کمیته) ناظر بر توافق آتش‌بس، شانه خالی کردن خطرناک از مسئولیت است که اسرائیل را به ارتکاب تجاوزات تشویق می‌کند و نباید سازوکار آتش‌بس، پوششی برای تجاوزات اسرائیل باشد. عون تأکید کرد: وقت آن رسیده است که فورا جلوی تجاوزات آشکار اسرائیل علیه حاکمیت لبنان گرفته شود.

در همین راستا، «نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان لبنان نیز تأکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تجاوز علیه این کشور، حاکمیت و ارتش آن و نیروهای یونیفل است. وی جامعه جهانی و کشورهای ناظر بر توافق آتش‌بس در لبنان به ویژه آمریکا را در تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان مسئول دانست.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان هزاران بار نقض آتش‌بس کرده و با تجاوز نظامی به جنوب لبنان، صدها نفر از شهروندان این کشور را شهید و یا مجروح کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.

