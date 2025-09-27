«داستان یک پیروزی»؛ روایت باشکوه ایثار و مقاومت در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویژهبرنامه «داستان یک پیروزی» بهمنظور بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور گسترده خانوادههای شهدا، ایثارگران، هنرمندان و علاقهمندان در این موزه برگزار شد.
در این آیین، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری در قالب نقالی و پردهخوانی توسط نوجوانان، اجرای موسیقی توسط گروههای هنری، اجرای نمایشی «یاد یاران» با بازآفرینی اعزام نیروهای مردمی، نمایشهای میدانی، برپایی غرفه کودک و برنامه نمایشی «کاروان جبهه»، فضای موزه را سرشار از حال و هوای روزهای حماسه و ایثار ساخت.
بخش هنری این برنامه با جلوههای ویژه همراه بود؛ از اجرای تصویری «شکوه مادرانه» با خلق تصویری نمادین از ایران توسط نوجوانان، تا اجرای موسیقی توسط ارکستر بادی چکامه و گروه کرال شباهنگ که شور و شعور مقاومت را در محوطه موزه طنینانداز کردند.
همچنین در بخش نمایشگاهی،برپایی نمایشگاه ایران برای ایران در محل پل پیروزی و همچنین نمایشگاه نقاشی چلچراغ شامل ۴۰ اثر پرتره شهدا اثر لیلا محمدنژاد در سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی و نمایشگاه عکس دیجیتال با محوریت دفاع مقدس در گالری فکه برپا شد و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان همراه گردید.
از دیگر برنامههای شاخص میتوان به برگزاری پانزدهمین و شانزدهمین ویژهبرنامه «شب خاطره» اشاره کرد که با حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار شد و فضایی آکنده از روایتهای زنده دفاع مقدس را برای نسل امروز به ارمغان آورد.
در کنار این رویدادها، برنامه «قصه شهر ایران» نیز بهعنوان بخشی از مجموعه «داستان یک پیروزی» برگزار شد که در قالب کارگاه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایدهپردازی و تولید آثار فرهنگی در حوزه دفاع مقدس فراهم آورد.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برگزاری مجموعه برنامههای «داستان یک پیروزی» بار دیگر نشان داد که هفته دفاع مقدس، فرصتی برای بازخوانی حماسههای ماندگار ملت ایران و انتقال فرهنگ مقاومت به نسلهای آینده است.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما