به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افشین علا، شاعر و نویسنده برجسته در یادداشتی با عنوان «درخشش پزشکیان در سازمان ملل به ۱۰ دلیل» سخنان رئیسجمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل را «موجز، متین، جامع و غرورآفرین» دانست و در ۱۰ بند به دلایل این درخشش پرداخت.
یادداشت کامل افشین علا نویسنده کودک و نوجوان و عضو هیأت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شرح زیر است:
درخشش پزشکیان در سازمان ملل به ۱۰ دلیل
متنی که رئیس جمهوری محترم در صحن سازمان ملل قرائت کردند، به چند دلیل، موجز، متین، جامع و غرورآفرین بود.
یک: با اشاره به آموزهای مشترک از پیامبران سه دین ابراهیمی آغاز شد. این اشتراک مضمون، تازه، تکاندهنده و اثرگذار بود.
دو: با چاشنی شعر و ادبیات همراه بود که بزرگترین ثروت و میراث ملت بزرگ ایران است.
سه: بدون پرخاش و شعار، چهرهی کریه غرب جانی و رژیم کودککش صهیونیستی را به تصویر کشید.
چهار: مظلومیت ملت ایران در تجاوز اخیر را در عین سرافرازی و ایستادگی به رخ جهانیان کشید.
پنج: با منطقی ساده و همهفهم، صلحطلب بودن ملت و دولت ایران را اثبات کرد و توانست متجاوزان، جانیان و جنگافروزان واقعی در منطقه و جهان را به همگان معرفی کند.
شش: بار دیگر صلحآمیز بودن صنعت هستهای ایران و حرام شرعی بودن ساخت سلاحهای کشتارجمعی را به یاد جهانیان آورد.
هفت: با وجود مشکلات عدیدهی کشورمان با جهان غرب، نسلکشی در غزه و گرسنگی دادن و کشتار کودکان را در اولویت قرار داد.
هشت: با تأیید پیمانهای مشترک بین کشورهای دوست و همسایهی ایران، پیام صلح و دوستی ما را به آنان یادآور شد و اعتمادآفرینی کرد.
نه: رسما عدم رضایت جمهوری اسلامی ایران از جنگ روسیه و اوکراین را اعلام کرد.
ده: بدون آنکه بر طبل جنگ و خشونت و انتقام بکوبد، بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپایی در برجام را به رخ کشید. ضمن آنکه با اشاره به تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان آن هم زمانی که بر سر میز مذاکره بودیم، از دروغگویی و دغلبازی آنان پرده برداشت. بنابراین، به عنوان نمایندهی حاکمیت و ملت ایران، هوشمندانه توانست ضمن ادای حق مطلب، راه را برای هرگونه تفاهم احتمالی باز بگذارد.
به این ۱۰ دلیل از جناب آقای دکتر پزشکیان تشکر و قدردانی میکنم.
