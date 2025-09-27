به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از زنان شیعه در استان هلمند در جنوب افغانستان میگوید که این استان، تنها منطقهای است که میان شیعه و سنی اختلاف مذهبی وجود ندارد.
آمنه رضایی، فعال اجتماعی شیعه استان هلمند روز جمعه(۴ مهر) در مصاحبه با خبرنگار ابنا از مشکلات زنان خصوصا زنان شیعه سخن گفت و تاکید کرد که کاهش کمکهای درمانی و بحران اقتصادی، زنان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است.
این خانم شیعه اظهار داشت که شرایط موجود برای تمام زنان و دختران افغانستان دشوار است و این شرایط برای زنان شیعه در استان هلمند نیز وجود دارد و از طرفی، محدودیتهای حکومت طالبان نیز این چالشها را شدیدتر کرده است.
او خاطرنشان ساخت که استان هلمند در جنوب افغانستان تنها منطقهای است که تعصب کور مذهبی میان شیعه و سنی، چه در ادارات دولتی و چه در موسسات داخلی و بینالمللی وجود ندارد.
خانم رضایی در ادامه بیان کرد که زنان و دختران تا حدودی برای بیرون رفتن آزاد هستند و مشروط به رعایت حجاب شرعی، به بازارها برای خرید و فروش میروند.
این خانم شیعه که همزمان در یکی از دفاتر اجتماعی فعالیت دارد، گفت که او بدون محرم به دفتر خود حاضر میشود، البته در محل کارش بخش زنان و مردان جدا هستند.
پیشتر محمد دانش، منشی شورای اجتماعی شیعیان استان هلمند در مصاحبه دیگر با خبرنگار ابنا گفته بود که ۲۰ درصد از جمعیت این استان را شیعیان تشکیل میدهد و این درصد برای بسیاریها قابل باور نیست.
دانش همچنین تأیید کرده بود موضوع شیعه و سنی هرگز در این منطقه چه در گذشته و چه در حال حاضر مطرح نبوده و نیست و هیچگونه تعصب مذهبی بین مردم وجود ندارد.
