به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴، ستاد مردمی بزرگداشت دومین سالگرد ابوجهاد افغانستان با حضور علما، بزرگان قوم، وکلا، نمایندگان مراجع تقلید، امام جماعت های مساجد، نخبگان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان باشگاه ‌های ورزشی در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد.

هدف اصلی این گردهمایی، تجلیل از خاطره سید محمدهادی هادی، شخصیت مبارز و تأثیرگذار در تاریخ مقاومت کشور در برابر ظلم بود. در این جلسه، وظایف مشخصی در راستای تبلیغات، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و ارتباط با رسانه‌ها میان اعضا مشخص شد تا مراسم سالگرد، پرشورتر از گذشته برگزار گردد.

در پایان، اعضای ستاد از مردم شریف کابل پایتخت افغانستان درخواست کردند تا با حضور گسترده خود، وفاداری و احترام به راه و روش این شخصیت را به ادامه دهند.

