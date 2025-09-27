به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از عملکرد طالبان به اسم اسلام انتقاد کرده و آن را باعث بیگانگی یک نسل با هویت دینیشان دانست.
وی شب گذشته (۴ مهر) در سخنان خود در نشستی جانبی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که طالبان مدعی نمایندگی از اسلام و عمل بر طبق دستورات اسلام هستند، که به دلیل عدم تطابق عمل با ادعا، علاوه بر نارضایتی مردم، اعتراض علمای جهان اسلام را در پی داشته است.
فائق گفت رفتار سلیقهای و دستکاری دین توسط طالبان عواقبی را در پی دارد که حتی فراتر از مرزهای افغانستان رفته و یک نسل را از هویت اسلامی خود بیگانه میکند.
وی قرائت طالبان از دین اسلام را دارای کلیشههای خطرناکی دانست که همه کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با انتقاد از اعمال محدودیتها بر زنان افغان توسط طالبان گفت: انکار سیستماتیک حقوق زنان، از جمله آموزش، اشتغال و آزادی بیان، با هیچ قرائت معتبری از قانون اسلامی قابل توجیه نیست.
