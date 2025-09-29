علما و مردم افغانستان «اسلامی بودن حکومت طالبان» را به چالش کشیدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اخیرا یکی از علمای مطرح افغانستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در مورد چگونگی نظام اسلامی طالبان سخنرانی نمود که کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان به طور گسترده این سخنرانی را بازنشر کردند.

«عثمان طارق» که در حکومت سابق افغانستان معاون وزارت حج و اوقاف بود، در نشستی به صراحت، نظام اسلامی طالبان را به چالش کشید و گفت که آن‌چه در حال حاضر در افغانستان جریان دارد، حکومت اسلامی مشروع نیست و سیاست‌های آن بر اساس اسلام نیست.

او که در برابر خبرنگاران در سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، ابراز داشت: وقتی آن‌ها(طالبان) قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به مردم معرفی کردند، کسی از من پرسید که چه میزان از این قانون بر اساس قرآن، سنت و فقه حنفی است؟

این عالم مطرح اهل سنت در ادامه افزود: من پاسخ دادم که هیچ یک از این سه مورد در این قانون لحاظ نشده است، پس این قانون هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.

این موضع‌گیری صریح عالم اهل سنت واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و بسیاری از کاربران، سیاست‌های طالبان را بر اساس منافع گروهی دانستند که هیچ ارتباطی با شریعت و اسلام ندارد.

احمد نبی‌زاده، در فیس‌بوک نوشته است: دقیقا این یک حرف واقع‌بینانه و مستند است. بسیاری از علمای دینی نیز تاکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان بیشتر بر اساس منافع گروهی و تفسیرهای سخت‌گیرانه و خودساخته است، نه بر مبنای اصول واقعی اسلام که بر عدالت، رحمت، علم و آزادی تاکید دارد.

این کاربر در ادامه نوشته است که استفاده ابزاری از دین برای تحمیل قدرت، نه مشروعیت می‌آورد و نه ثبات.

گروه طالبان از بدو ورود دوباره به کابل و قندهار، نظام امارت اسلامی را تشکیل و در حکومت خود، وزارتی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد کردند و بر اساس قوانین ابلاغی به این وزارت‌خانه، محدودیت‌های شدیدی بر مردم افغانستان از جمله زنان و دختران اعمال کردند.

بسیاری از مردم افغانستان از جمله علمای اهل تشیع و تسنن در خصوص محدودیت‌های طالبان به طور گسترده از خود مخالفت نشان داده و با عناوین مختلف و مناسبت‌های فراوان تصریح کرده‌اند که منع آموزش دختران، منع کار زنان، چگونگی داشتن ریش و سایر موارد، در تضاد با ارزش‌های اسلامی است.

در پی مخالفت شماری از علمای اهل تسنن نسبت به اقدامات طالبان، با زبان شریعت و اسلام، این علما را بازداشت کردند که در حال حاضر تعدادی از آن‌ها زندانی و تعدادی هم پس از مدتی آزاد شدند.

علاوه بر این، بسیاری از علمای جهان اسلام و کشورهای اسلامی، اقدامات طالبان را تحت پرسش قرار داده و گفته‌اند که آن‌چه طالبان به نام اسلام انجام می‌دهند، نادرست و اشتباه است و سنخیتی با دین اسلام ندارد.

