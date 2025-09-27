گزارش ابنا از مراسم سالگرد شهادت مجاهد بزرگ شهید سیدحسن نصرالله در بیروت/ یاد »سید مقاومت« تا ابد زنده خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از بیروت؛ یک سال از فراق سید شهدای مقاومت شهید سیدحسن نصرالله گذشت و امروز در بیروت پایتخت لبنان طی مراسمی ویژه، یاد و نام این مجاهد بزرگ گرامی داشته میشود.
از ساعاتی پیش مردم بیروت و حامیان مقاومت خود را از مسیرهای مختلف به این مراسم رساندهاند تا یاد سید مظلومان را گرامی بدارند و بار دیگر با آرمانهای او تجدید عهد کنند.
تدابیر ویژهای برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این مراسم تدارک دیده شده و سرودهای حماسی نیز در محل برگزاری اجرا میشود.
در این مراسم که از دقایقی پیش با تلاوت کلامالله مجید آغاز شد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هیات ایرانی حضور دارند.
حجتالاسلام والمسلمین قمی معاون بینالملل دفتر رهبر انقلاب، آیتالله محسن اراکی عضو شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) و جمع دیگری از مقامات ایرانی این هیات را همراهی میکنند.
دکتر لاریجانی در بدو ورود به محل مراسم طی دیدار کوتاه با پدر شهید نصرالله گفتوگو کرد.
قرار است در این مراسم شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان سخنرانی کند.
در این مراسم مقامات لبنان و سایر کشورها و جمعیت فوقالعاده مردمی حضور دارند و صدها خبرنگار و فعال رسانهای آن را پوشش میدهند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین معینیان معاون بینالملل، حجتالاسلام والمسلمین امامزاده مدیرکل آفریقا و عربی و حجتالاسلام والمسلمین نخعی مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان به نمایندگی از مجمع جهانی اهلبیت(ع)در این مراسم حضور دارند.
سال گذشته در چنین روزی یکی از بزرگترین حملات رژیم صهیونیستی به بیروت انجام شد که در نتیجه آن سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان حزبالله و همچنین سردار عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران به شهادت رسیدند.
