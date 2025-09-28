  1. صفحه اصلی
رئیس دستگاه تبلیغاتی صهیونیستی اعتراف کرد؛

در نگاه اروپایی‌ها، اسرائیلی‌ها بدتر از نازی‌ها هستند

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶
کد خبر: 1732286
منبع: مهر
رئیس دستگاه تبلیغاتی صهیونیستی هاسبارا گفت که خروجی جنگ‌های اسرائیل این است که اروپایی‌ها، ما را بدتر از نازی‌ها می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ​​​​«ایلون لوی» رئیس دستگاه تبلیغاتی هاسبارا رژیم صهیونیستی معتقد است که این رژیم به علت جنایت‌هایش در چشم اروپایی‌ها بدتر از نازی‌ها شده است.​​​​​​

وی در ادامه سخنان خود گفته است که اگر خروجی جنگ رژیم صهیونیستی در جبهه‌های متعدد خود این باشد که اسرائیلی‌ها در جهان مطرود و منفور باشند، حتی پیروزی در این جنگ هیچ ارزشی نخواهد داشت.

لوی ادامه داد: یک فرد عادی اروپایی به این باور رسیده است که ما اسرائیلی‌ها؛ بدتر از آلمان نازی هستیم.

