به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ایلون لوی» رئیس دستگاه تبلیغاتی هاسبارا رژیم صهیونیستی معتقد است که این رژیم به علت جنایتهایش در چشم اروپاییها بدتر از نازیها شده است.
وی در ادامه سخنان خود گفته است که اگر خروجی جنگ رژیم صهیونیستی در جبهههای متعدد خود این باشد که اسرائیلیها در جهان مطرود و منفور باشند، حتی پیروزی در این جنگ هیچ ارزشی نخواهد داشت.
لوی ادامه داد: یک فرد عادی اروپایی به این باور رسیده است که ما اسرائیلیها؛ بدتر از آلمان نازی هستیم.
