  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

آنروا: یک سوم کودکان غزه روزانه هیچ غذایی نمی‌خورند

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰
کد خبر: 1732364
منبع: مهر
آنروا: یک سوم کودکان غزه روزانه هیچ غذایی نمی‌خورند

آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی اعلام کرد که یک سوم کودکان در غزه در طول یک روز کامل غذایی برای خوردن پیدا نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) از تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه خبر داد.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیته بین‌المللی نجات، از هر سه کودک ساکن غزه، یک کودک به مدت ۲۴ ساعت کامل بدون غذا می‌ماند.

این وضعیت در سایه ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه این منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ رخ می‌دهد.

از سوی دیگر امروز مجتمع پزشکی ناصر در شهر خان ‌یونس نوار غزه اعلام کرد که یک نوزاد در نتیجه سوء تغذیه و نبود درمان به شهادت رسیده است.

......................

پایان پیام / ۳۴۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha