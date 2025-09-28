به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) از تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه خبر داد.

بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کمیته بین‌المللی نجات، از هر سه کودک ساکن غزه، یک کودک به مدت ۲۴ ساعت کامل بدون غذا می‌ماند.

این وضعیت در سایه ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه این منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ رخ می‌دهد.

از سوی دیگر امروز مجتمع پزشکی ناصر در شهر خان ‌یونس نوار غزه اعلام کرد که یک نوزاد در نتیجه سوء تغذیه و نبود درمان به شهادت رسیده است.

