خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:کارشناسان دینی اعتدال را ستون اصلی سبک زندگی اسلامی می‌دانند. قرآن کریم مسلمانان را «امت وسط» معرفی می‌کند: «وَکَذَٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا» (بقره/۱۴۳)؛ یعنی امتی متعادل که نه در افراط غرق می‌شود و نه به تفریط روی می‌آورد.



پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»؛ بهترین کارها، میانه‌ترین آن‌هاست. (۱) این سخن گهربار نشان می‌دهد که راه میانه، همواره بهترین گزینه برای زندگی سالم است.



از امام علی(ع) نقل است که روزی یکی از یاران ایشان مردی را دید که تمام وقت خود را صرف عبادت کرده و از کار و زندگی دنیوی کناره گرفته بود. وقتی این موضوع را به حضرت گزارش داد، امام فرمود: «این راه درست نیست. خداوند هم حق دارد، خانواده نیز حقی دارند و بدن انسان هم بر او حقی دارد. پس حق هرکدام را به‌جا آورید.»

این بیان روشن نشان می‌دهد که حتی عبادت اگر با افراط و بدون اعتدال باشد، مورد تأیید اسلام نیست.



لذا کارشناسان معتقدند که میانه‌روی نه تنها در عبادات و امور فردی، بلکه در اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی نیز باید رعایت شود. جامعه‌ای که دچار افراط در مصرف یا بی‌توجهی به عدالت اجتماعی باشد، دچار بحران‌های پایدار خواهد شد.



اسلام با توصیه به اعتدال، نسخه‌ای جامع برای آرامش فردی و تعادل اجتماعی ارائه می‌دهد. عمل به این اصل می‌تواند بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی را برطرف کند.

۱.نهج‌الفصاحه، ح ۱۳۴۴