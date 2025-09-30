به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محمود رجبی» رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پیامی ارتحال همسر مکرم حضرت آیت الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضرمبارک مرجع عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی حاج سیدعلی سیستانی دامت برکاته
السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته
ارتحال همسر مکرمه حضرت مستطاب عالی را به محضر آن مرجع عظیمالشأن، آقازادگان مکرم و سائر بستگان تسلیت عرض میکنم. از خداوند متعال طول عمر مبارک حضرت مستطابعالی، صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان و علو درجات و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها را برای آن مرحومه خواستارم.
محمود رجبی
١۴٠۴/٠٧/٠٧
