  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

پیام تسلیت رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به آیت‌الله سیستانی

۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴
کد خبر: 1733172
پیام تسلیت رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به آیت‌الله سیستانی

در پی ارتحال همسر آیت الله سیستانی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال همسر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام آیت الله «محمدحسن اختری» به شرح زیر است:

محضر مبارک فقیه والامقام اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی)

مرجع عالیقدر شیعیان جهان

السلام علیکم  و رحمت الله و برکاته

رحلت بانوی مؤمنه، صالحه، فداکار و بزرگوار، علویه جلیله، همسر گرانقدر حضرت مستطاب عالی موجب تأثر و تاسف و اندوه گردید.

آن بانوی پرهیزکار و مؤمنه که تربیت یافته خاندان با اصالت و متدیّن در علم و فقاهت بودند عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت و مرجعیت گذرانده و در تربیت فرزندانی با ایمان ، متدین و مروج دین و شعائر اسلامی نقش ممتاز داشتند.

اینجانب از سوی خود و اعضاء محترم شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) ارتحال این فقیده فاضله صالحه را تسلیت گفته و از خداوند متعال  برای آن مرحومه مومنه صالحه پرهیزکار غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت زهرا سلام الله علیها و اولیا ء الله و صلوات الله علیهم اجمعین برای حضرت مستطاب عالی، فرزندان ارجمند و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

و انا لله و انا الیه راجعون

دوام عمر و عزت و سلامتی جنابعالی را از حضرت حق جل و علاء خواستارم.

محمد حسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

..............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha