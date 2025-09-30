به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال همسر آیت الله العظمی سید علی سیستانی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام آیت الله «محمدحسن اختری» به شرح زیر است:

محضر مبارک فقیه والامقام اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی)

مرجع عالیقدر شیعیان جهان

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

رحلت بانوی مؤمنه، صالحه، فداکار و بزرگوار، علویه جلیله، همسر گرانقدر حضرت مستطاب عالی موجب تأثر و تاسف و اندوه گردید.

آن بانوی پرهیزکار و مؤمنه که تربیت یافته خاندان با اصالت و متدیّن در علم و فقاهت بودند عمر پربرکت و عفیفانه خویش را در ملازمت و همراهی مخلصانه بیت معزز فقاهت و فضیلت و مرجعیت گذرانده و در تربیت فرزندانی با ایمان ، متدین و مروج دین و شعائر اسلامی نقش ممتاز داشتند.

اینجانب از سوی خود و اعضاء محترم شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) ارتحال این فقیده فاضله صالحه را تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحومه مومنه صالحه پرهیزکار غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت زهرا سلام الله علیها و اولیا ء الله و صلوات الله علیهم اجمعین برای حضرت مستطاب عالی، فرزندان ارجمند و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

و انا لله و انا الیه راجعون

دوام عمر و عزت و سلامتی جنابعالی را از حضرت حق جل و علاء خواستارم.

محمد حسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

