به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حاج شیخ محسن فقیهی در پیامی به حجتالاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، داماد و نماینده تامالاختیار آیتالله العظمی سیستانی در ایران، درگذشت همسر مکرمه این مرجع عالیقدر را موجب اندوه و تأثر فراوان دانست و با وی ابراز همدردی کرد.
متن کامل پیام بدین شرح است:
«بسمه تعالی
محضر گرامی سرور ارجمند حضرت مستطاب آیتالله آقای شهرستانی دام مجده و عزّه
السلام علیکم و رحمةالله
ارتحال بانوی معظّمه و صالحه، امّ الزوجه محترمه حضرتعالی و همسر ارجمند مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیتالله العظمی آقای سیستانی دام ظلّه العالی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به ساحت رفیع مرجعیت، مراتب تعزیت و همدردی خود را خدمت حضرتعالی ابراز میدارم.
از بارگاه ربوبی، برای آن مرحومه مبروره، غفران و رضوان و حشر با ائمه اطهار (علیهمالسلام) و برای وجود گرانقدر حضرتعالی و تمامی منسوبین و مصیبتدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم و توفیق روزافزون حضرتتان در مسیر اعتلای کلمه حق و استمرار خدمات گرانبهایتان به اسلام و مسلمین را از ذات اقدس پروردگار خواهانم؛ أطال الله بقائکم و نفع بکم الاسلام و المسلمین.»
این پیام با امضای «محسن فقیهی ـ قم المقدسه، ۶ ربیعالثانی ۱۴۴۷ هجری قمری» پایان یافته است.
