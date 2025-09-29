  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت آیت‌الله محسن فقیهی به حجت‌الاسلام سید جواد شهرستانی در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۲
پیام تسلیت آیت‌الله محسن فقیهی به حجت‌الاسلام سید جواد شهرستانی در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی از استادان حوزه علمیه قم در پی ارتحال همسر مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، طی پیامی به نماینده تام‌الاختیار ایشان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، این مصیبت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی در پیامی به حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، داماد و نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران، درگذشت همسر مکرمه این مرجع عالیقدر را موجب اندوه و تأثر فراوان دانست و با وی ابراز همدردی کرد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

«بسمه تعالی
محضر گرامی سرور ارجمند حضرت مستطاب آیت‌الله آقای شهرستانی دام مجده و عزّه
السلام علیکم و رحمة‌الله

ارتحال بانوی معظّمه و صالحه، امّ الزوجه محترمه حضرتعالی و همسر ارجمند مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت‌الله العظمی آقای سیستانی دام ظلّه العالی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به ساحت رفیع مرجعیت، مراتب تعزیت و همدردی خود را خدمت حضرتعالی ابراز می‌دارم.

از بارگاه ربوبی، برای آن مرحومه مبروره، غفران و رضوان و حشر با ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و برای وجود گرانقدر حضرتعالی و تمامی منسوبین و مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم و توفیق روزافزون حضرتتان در مسیر اعتلای کلمه حق و استمرار خدمات گرانبهایتان به اسلام و مسلمین را از ذات اقدس پروردگار خواهانم؛ أطال الله بقائکم و نفع بکم الاسلام و المسلمین.»

این پیام با امضای «محسن فقیهی ـ قم المقدسه، ۶ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری» پایان یافته است.

