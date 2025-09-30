به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت‌الله فاضلی بهسودی با صدور پیامی، درگذشت همسر مکرمه آیت‌الله العظمی سیستانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

پیام تسلیت دفتر آیت‌اللّه فاضلی بهسودی

به مناسبت درگذشت همسر مکرمۀ آیت‌الله العظمی سیستانی

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دام‌ظلّه‌العالی) خبر درگذشت بانوی فاضله، همسر مؤمنه و مکرّمۀ حضرتعالی موجب تأثّر و تأسف گردید. بی‌تردید خدمات آن فقیدۀ سعیده به خانوادۀ مرجعیت دینی، نقش ارزشمند ایشان در رشد و پیشرفت علمی و معنوی مستطاب‌عالی، یاد و نام نیک آن علویّه، همواره در حافظۀ محبّان اهل‌بیت(ع)، ارادتمندان و مقلدان معظم‌له باقی خواهد ماند.

اینجانب مصیبت وارده را به محضر حضرتعالی، فرزندان دانشمند، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی، بیت شریف فقاهت و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، غفران و رحمت و برای تمام بازماندگان، به‌خصوص برای مرجع شیعیان صبر جمیل، اجر جزیل، طول عمر و توفیق روزافزون، مسئلت دارم.

محمد حسن عارفی

مسئول دفتر مرکزی قم

تاریخ: 1404/7/8

