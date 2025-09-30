به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله فاضلی بهسودی با صدور پیامی، درگذشت همسر مکرمه آیتالله العظمی سیستانی را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
پیام تسلیت دفتر آیتاللّه فاضلی بهسودی
به مناسبت درگذشت همسر مکرمۀ آیتالله العظمی سیستانی
حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دامظلّهالعالی) خبر درگذشت بانوی فاضله، همسر مؤمنه و مکرّمۀ حضرتعالی موجب تأثّر و تأسف گردید. بیتردید خدمات آن فقیدۀ سعیده به خانوادۀ مرجعیت دینی، نقش ارزشمند ایشان در رشد و پیشرفت علمی و معنوی مستطابعالی، یاد و نام نیک آن علویّه، همواره در حافظۀ محبّان اهلبیت(ع)، ارادتمندان و مقلدان معظمله باقی خواهد ماند.
اینجانب مصیبت وارده را به محضر حضرتعالی، فرزندان دانشمند، جناب حجتالاسلام والمسلمین حاج آقای شهرستانی، بیت شریف فقاهت و عموم ارادتمندان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، غفران و رحمت و برای تمام بازماندگان، بهخصوص برای مرجع شیعیان صبر جمیل، اجر جزیل، طول عمر و توفیق روزافزون، مسئلت دارم.
محمد حسن عارفی
مسئول دفتر مرکزی قم
تاریخ: 1404/7/8
