پیام تسلیت آیت‌الله محسن فقیهی در پی درگذشت همسر آیت‌الله العظمی سیستانی

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۱
کد خبر: 1732868
آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی از استادان برجسته حوزه علمیه قم در پی درگذشت همسر مکرمه مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی با صدور پیامی، رحلت همسر گرامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی «دامت برکاته» را ضایعه‌ای بزرگ دانست و به ایشان و بیت معظم سیستانی تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیّع حضرت آیت‌الله العظمی آقای سیستانی ادام‌الله برکاتکم
السلام علیکم و رحمة‌الله

ارتحال بانوی مکرّمه و صابره، فاضله معظّمه، همسر ارجمند حضرت مستطاب‌عالی، موجب تألّم شدید و اندوه فراوان گردید. آن فقیده سعیده، بانویی پارسا، مؤمنه و وفادار بودند که عمر پر برکت خود را در مسیر تقوی و همیاری در مسیر اعتلای کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام)، سپری نمودند.

اینجانب، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به حضرتعالی و بیت مکرّم، مخصوصاً حضرات آیات آقایان حاج سیدمحمدرضا و حاج سیدمحمدباقر سیستانی و صهر معزّز و ارجمندتان ـ دامت توفیقاتهم ـ و همه منسوبین محترم بیت شریف فقاهت و فضیلت، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، برای آن علویه معظّمه، علوّ درجات و حشر با صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و برای جمیع بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. سایه پر خیر و برکت حضرتعالی بر سر امّت اسلامی مستدام باد.»

این پیام با امضای «محسن فقیهی ـ قم المقدسة، ۶ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری» پایان یافته است.

