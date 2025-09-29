به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی با صدور پیامی، رحلت همسر گرامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی «دامت برکاته» را ضایعه‌ای بزرگ دانست و به ایشان و بیت معظم سیستانی تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیّع حضرت آیت‌الله العظمی آقای سیستانی ادام‌الله برکاتکم

السلام علیکم و رحمة‌الله

ارتحال بانوی مکرّمه و صابره، فاضله معظّمه، همسر ارجمند حضرت مستطاب‌عالی، موجب تألّم شدید و اندوه فراوان گردید. آن فقیده سعیده، بانویی پارسا، مؤمنه و وفادار بودند که عمر پر برکت خود را در مسیر تقوی و همیاری در مسیر اعتلای کلمه حق و خدمت به مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام)، سپری نمودند.

اینجانب، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به حضرتعالی و بیت مکرّم، مخصوصاً حضرات آیات آقایان حاج سیدمحمدرضا و حاج سیدمحمدباقر سیستانی و صهر معزّز و ارجمندتان ـ دامت توفیقاتهم ـ و همه منسوبین محترم بیت شریف فقاهت و فضیلت، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، برای آن علویه معظّمه، علوّ درجات و حشر با صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و برای جمیع بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. سایه پر خیر و برکت حضرتعالی بر سر امّت اسلامی مستدام باد.»

این پیام با امضای «محسن فقیهی ـ قم المقدسة، ۶ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری» پایان یافته است.

