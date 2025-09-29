به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست هماهنگی و برنامهریزی ویژهبرنامههای روز جهانی و هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ صبح امروز دوشنبه، ۷ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی ادارهکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان برگزار شد.
«علی فتحاللهی» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در این نشست اظهار داشت: برای برقراری ارتباط با هر طیف و گروهی، نیازمند یافتن زبان مفاهمه هستیم و ابزار فرهنگ و هنر نیز زبان ارتباطی مشترک فعالان فرهنگی با کودکان و نوجوانان محسوب میشود.
وی ادامهداد: هنگامی که درباره جامعه صحبتمیکنیم، این پرسش مطرح میشود که جامعه چیست و آیا زیرساختها و امکانات موجود و طیفهای مختلف به تنهایی شاخصه یک جامعه را دارا هستند؟
فتحاللهی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: ارکان و طیفهای مختلف، از کودکان تازه متولدشده تا سالمندان در این قالب جامعه قرار میگیرند و از این رو لازم است برای تمامی این مجموعهها برنامه داشتهباشیم.
این مسئول به اهمیت فرهنگسازی و جایگاه نسل کودک و نوجوان در این چارچوب اشاره و تصریحکرد: برنامهریزی برای کودک و نوجوان نقطه آغاز کار فرهنگی است و بر همین اساس ضرورت دارد ضمن آشنایی با خواستههای کودک، آنان را در مسیر نقشآفرینی در جامعه هدایت کنیم.
وی بار دیگر بر اهمیت برنامههای فرهنگی و هنری در جهت تحقق اهداف تأکیدکرد و گفت: فرهنگ و هنر دارای ادبیات قابل پذیرش و ابزاری برای انتقال پیام و آموزهها محسوب میشود و از این رو باید از ظرافتها و خلاقیتها در جهت شکوفاسازی استعدادهای کودکان و نوجوانان بهرهمند شویم.
توجه به حوزه کودک فراتر از نامگذاریها، تعیین بازه زمانی مشخص و لزوم سرمایهگذاری برای فرزندان ایران اسلامی، از دیگر موضوعهایی بود که در صحبتهای فتحاللهی مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در این زمینه افزود: روز جهانی و هفته ملی کودک بستری برای یادآوری حقوق کودک و آشناسازی هرچه بیشتر جامعه به نیازها، رشد اجتماعی، فرهنگی و عاطفی کودکان بهشمار میرود و بنابراین لازم است در سایه توجه به آیندهسازان بهعنوان سرمایههای انسانی جامعه و تربیت مناسب آنان، گامی در جهت آیندهسازی برداریم.
این مسئول همچنین توجه به خلاقیت کودکان و همراهسازی همگان برای تربیت نسل پویا و بالنده را ضروری عنوانکرد و گفت: ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همراه همیشگی کانون پرورش فکری و فعالان فرهنگی است و در آیندهای نزدیک نیز برنامهریزی لازم برای برگزاری مستمر نشستهای کارگروه تخصصی کودک و نوجوان صورتمیگیرد.
کانون نقشبهسزایی در برطرفسازی خلأهای فرهنگی جامعه دارد
«سجاد کوچکنژاد» سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان هم در این نشست، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سالتحصیلی، به اهمیت برنامهریزی برای کودکان و نوجوانان در بستری سرشار از همدلی و همافزایی پرداخت و گفت: همه ما از حضور در فضاهای کودکمحور خاطرههای خوبی داریم و از این رو لازم است برای شکوفایی و خاطرهسازی برای کودکان و نوجوانان تلاشکنیم.
وی در ادامه به اولویتها و رسالتهای کانون پرورش فکری اشاره و افزود: کانون بهعنوان تنها مجموعه تخصصی حوزه کودک و نوجوان، سالها است که در این حوزه فعالیت میکند و نقشآفرینی مؤثر در برنامهریزی و برگزاری ویژهبرنامههای هفته ملی و روز جهانی کودک و همراهسازی آیندهسازان، خانوادهها، اولیای تربیتی، مربیان و معلمان و همچنین فعالان فرهنگی و رسانهها، گامی در جهت نیل به اهداف این مجموعه بهشمار میرود.
کوچکنژاد با بیان اینکه کانون همیار بیمنت دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی است، تصریح کرد: این مجموعه با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، مربیان آگاه و با تکیه بر اعتماد خانوادهها، نقش بهسزایی در برطرفسازی «خلأهای فرهنگی» جامعه دارد و این ظرفیتها همواره در اختیار دیگر کنشگران فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت کشور قرار دارد.
وی لزوم شکلگیری کارگروه تخصصی کودک و برگزاری نشستهای ادامهدار در این حوزه را مورد تأکید قرار داد و گفت: همگرایی نقش مؤثری در دستیابی به توفیق فرهنگی ایفا میکند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان سپس به تشریح برنامههای روز جهانی و هفته ملی کودک سال ۱۴۰۴ با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» پرداخت و بیانکرد: نشاطبخشی به کودکان و برنامهریزی برای تمامی روزهای سال آیندهسازان، از اولویتهای دستاندرکاران است و بر همین اساس طی روزهای ۱۵ تا ۲۱ مهر سال جاری شاهد برگزاری آیینهای مختلف و متنوعی در سراسر ایران اسلامی خواهیمبود.
وی همچنین «خانواده، دنیای زیبای کودکان»، «زمین، خانه ما»، «زندگی، بازی، سلامت»، «ستارههای دنبالهدار» (گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)، «کتاب، دنیای شگفتانگیز کودکان»، «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه» و «کودکان و دنیای علوم و فناوریهای نوین» را روزشمار برنامههای هفته ملی و روزجهانی کودک سال ۱۴۰۴ اعلامکرد و گفت: برای مشارکت و همراهی با تمامی فعالان این عرصه آمادگی داریم.
گفتنی است، در این نشست که صبح امروز دوشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، مسئولان و نمایندگانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، استانداری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و بهزیستی استان گیلان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و مؤسسه فرهنگی ماهیا مهر حضور داشتند و به بیان نقطهنظرات و دیدگاهها به نمایندگی از دستگاه متبوع خود پرداختند.
