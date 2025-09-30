زخمی شدن ۵ نظامی صهیونیست در نبردهای شمال غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های شدید در شمال نوار غزه، پنج نظامی از جمله دو افسر، به شدت زخمی شده‌اند.

در بیانیه ارتش آمده است که این افراد از نیروهای زرهی گردان ۸۲ وابسته به تیپ «ساعر مغولان» بوده‌اند و در جریان نبردهای روز دوشنبه دچار جراحات جدی شده‌اند. مجروحان برای درمان به مراکز درمانی منتقل شده و خانواده‌های آنان مطلع شده‌اند، اما جزئیاتی از نحوه وقوع حادثه ارائه نشده است.

وب‌سایت «تایمز آو اسرائیل» گزارش داد که این نظامیان در یک درگیری نزدیک با نیروهای مقاومت فلسطینی زخمی شدند؛ جایی که مهاجمان فلسطینی با نفوذ به محل استقرار تانک‌های اسرائیلی، دو بمب را روی یکی از تانک‌ها نصب کرده و سپس به سوی سربازان آتش گشودند. طبق تحقیقات ارتش اسرائیل، پنج مهاجم در این عملیات شرکت داشتند که دو نفر از آنان کشته شدند و سه نفر دیگر موفق به فرار شدند.

الجزیره نیز گزارش داد که درگیری‌های شدیدی در اطراف بیمارستان الشفاء و محله النصر در شهر غزه رخ داده است. بالگردهای اسرائیلی برای پوشش عملیات نجات مجروحان، به سمت محل درگیری‌ها تیراندازی کرده‌اند.

منابع اسرائیلی اعلام کرده‌اند که در مجموع هشت نظامی در غزه زخمی شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم است. همچنین گزارش‌هایی از اصابت موشک ضدزره به یک تانک اسرائیلی منتشر شده و مجروحان توسط بالگردها به بیمارستان‌های تل‌آویو و بئر السبع منتقل شده‌اند.

رادیو ارتش اسرائیل نیز از زخمی شدن پنج نظامی، شامل دو افسر و سه سرباز، در اثر انفجار بمب در شمال نوار غزه خبر داد. طبق این گزارش، عصر دوشنبه نیروهای فلسطینی با نفوذ به یک پایگاه مستحکم اسرائیلی، دو بمب را روی تانک نصب کرده و درگیری مسلحانه‌ای با سلاح‌های سبک رخ داده است. در این عملیات، دو مهاجم کشته شدند و سه نفر دیگر تحت تعقیب قرار دارند. همچنین شش سرباز دیگر در جریان عملیات تخلیه مجروحان، به طور سطحی زخمی شدند.

گفتنی است از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل اعلام کرده که ۹۱۳ نظامی کشته و ۶۲۸۴ نفر زخمی شده‌اند. با وجود سانسور شدید رسانه‌ای در اسرائیل، ارتش این کشور با اتهاماتی مبنی بر پنهان‌کاری در اعلام آمار واقعی تلفات مواجه است.

در همین حال، گروه‌های مقاومت فلسطینی به طور روزانه از عملیات‌هایی علیه ارتش اسرائیل خبر می‌دهند که شامل کشته و زخمی شدن نظامیان و انهدام تجهیزات نظامی است؛ برخی از این عملیات‌ها با تصاویر و ویدیوهایی مستند شده‌اند.

.................................

پایان پیام/ 167