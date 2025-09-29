به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملانی دیامز نام بانوی فرانسوی است که پس از سال‌ها شهرت، خواندن روی صحنه و فشارهای زندگی، شکسته شد و دوباره خود را احیا کرد. ملانی در مستند سلام که در جشنوارۀ کن پخش شد، تجربه‌های خودش از جدال با افسردگی، معنویت و زندگی کنونی‌اش روایت می‌کند و دربارۀ دلیل گرایشش به اسلام و احساس آرامشی که در پی مسلمان شدن پیدا کرده، به نکات جالبی می‌پردازد.

این خوانندۀ سابق فرانسوی در سال ۲۰۰۸ در اوج شهرت با افسردگی شدید مواجه شد که کار او را به بستری در بیمارستان اعصاب و روان کشاند. انگار او تبدیل به بازیگری برای مصرف مداوم داروها و دوگانگی زندگی روی صحنه و زندگی شخصی‌اش شده بود که نمایش تصنعی شادی روی صحنه و بیست و دو ساعت رنج در کنار آن را در کنار هم داشت.

ملانی در خانواده‌ای مسیحی به‌دنیا آمده بود اما در سفر به جزیرۀ موریس و پس از یک تجربه ساده با دوستش، با اسلام آشنا شد و این تجربه، به آغاز تغییر معنوی عمیق و نقطه‌عطف زندگی او بدل شد. او از مدیتیشن و توجه به زیبایی‌های خلقت به عنوان مسیر رسیدن به آرامش یاد می‌کند و این تحول، به او بینشی نو از ارزش زندگی داد.

انتخاب حجاب توسط ملانی، با واکنش‌های اجتماعی گسترده‌ای مواجه شد، اما او تأکید دارد که حجاب تنها بخشی از مسیر معنوی او بوده و نمی‌خواهد به نمادی سیاسی یا محدودکننده تبدیل شود.

ملانی – که حالا مادر سه فرزند است – چالش زیبا و پرمشغله‌ای را توصیف می‌کند. اولویت زندگی او فرزندانش است؛ بیدار کردن آن‌ها، بردن به مدرسه و انجام تکالیف؛ مثل روزهایی که مانند همه مادران می‌گذرد.

حالا دیگر دوران موسیقی و شهرت برای ملانی به انتخاب خودش به پایان رسیده و او پروژۀ خیریۀ خودش را برای کمک به کودکان یتیم راه‌اندازی کرده است. ملانی در این باره می‌گوید: هدف زندگی‌اش فقط انجام خوبی‌هاست!

.....................

پایان پیام