به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسمی تحت عنوان «کودکان قلم بهدست، پیامآوران فردا» باحضور شمار زیادی از کودکان و نوجوانان شیعه کابل به همراه والدین، امروز (دوشنبه ۷ مهر) از سوی بنیاد پیامبر اعظم(ص) در پایتخت افغانستان برگزار شد.
در این مراسم خانم مینا حیدری، مسئول کمیته کودک و نوجوان بنیاد پیامبر اعظم(ص) پیرامون نقش والدین در تربیت اولاد و مسئولیت فرزند در قبال پدر و مادر گفت: والدین نقش اصلی و اساسی را در تربیت فرزند ایفا مینمائید و آنان با ایجاد محیط سالم، آموزش ارزشها و اصول اخلاقی و فراهمآوری امکانات لازم برای رشد فکری و جسمی کودک، پایههای شخصیت فرزند را شکل میدهند.
وی مسئولیت والدین در قبال فرزندانشان را جدی عنوان نموده و از آنان خواست تا همواره در جهت تربیت درست اسلامی فرزندان خویش کوشا باشد.
خانم حیدری همچنین احترام به والدین، دستگیری و پرستاری والدین از سوی فرزندان را از مسئولیتهای اساسی فرزندان دانسته و از کودکان و نوجوانان خواست تا همواره احترام والدین خویش را داشته و با آنان همکاری نمائید.
حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد توکلی نیز در این مجلس پیرامون زندگی ائمهی معصومین(ع) صحبت نموده، چگونگی رفتار امامان با فرزندانشان و احترام فرزندانشان به امامان را اینگونه شرح داد: امامان معصوم(ع) با فرزندان خویش با اخلاق حسنه رفتار کرده و همواره در جهت فراگیری علوم اسلامی و انجام اعمال دینی و مذهبی تشویق و نصیحت مینمود.
وی همچنان گفت: فرزندان امامان نیز به پدرانشان احترام داشته و در انجام امور دینی، اجتماعی و مردمی همکار و همراهشان بود.
در ادامه این مراسم برنامههایی چون: مقالهخوانی و دکلمهخوانی، اجرای تئاتر با مضمون محکومیت جنایات اسرائیل در غزه و گفتوگوی تربیتی پیرامون مسئولیت فرزند در برابر والدین انجام شد.
در پایان نیز به برگزیدگان مسابقه «دلنوشته و داستاننویسی کوتاه» که از چندی قبل به اینسو داستانهای کودکان و نوجوانان در این مرکز جمعآوری میگردید، جایزه همراه با تقدیرنامه اهداء گردید.
