محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سیستانی دامت برکاته

خبر رحلت بانوی بزرگوار همسر محترم آن حضرت مایه‌ تاثر و تالم گردید. این ضایعه را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند برای آن مرحومه علو درجات آرزومندم. خداوند سایه‌ی وجود حضرتعالی را مستدام نماید.

همچنین پیام لاریجانی خطاب به حجت‌الاسلام شهرستانی، داماد و نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران بدین شرح است:

برادر گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهرستانی دام عزه

خبر رحلت بانوی محترمه همسر گرامی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دامت برکاته را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و برای جنابعالی و همسر محترمتان صبر و اجر آرزومندم.

لاریجانی همچنین در پیامی خطاب به فرزند آیت‌الله سیستانی نوشت:

برادر گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدرضا سیستانی دام عزه

رحلت بانوی مومنه والده محترمتان را تسلیت عرض می‌کنم و ازخداوند متعال علو درجات برای آن سفر کرده و صبر و اجر برای جنابعالی و سایر اخوان و اعضاء بیت شریف آرزومندم.

