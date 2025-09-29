حمله به کشتی باری با پرچم هلند در نزدیکی سواحل عدن یمن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت امنیت دریایی «امبری» بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم هلند در ۱۲۰ مایلی جنوبشرقی بندر عدن یمن هدف حمله قرار گرفته است.
هیئت عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که یک پرتابه ناشناس به سمت کشتی شلیک شده که باعث آتشسوزی در آن گردید. رادارهای دریایی و گزارشهای محلی نیز از مشاهده دود در اطراف کشتی خبر دادهاند.
«امبری» تأیید کرد کشتی در زمان حادثه سیستم شناسایی خودکار (AIS) را فعال نکرده بود. این کشتی پیشتر نیز در ۲۳ سپتامبر در مسیرش به سمت جیبوتی هدف حمله قرار گرفته بود.
شرکت مالک و بهرهبردار کشتی «مینرفاخراخت» در بیانیهای اعلام کرد این شناور در نتیجه انفجار یک بمب ناشناس به شدت آسیب دیده است. به دنبال حمله، آتشسوزی در عرشه رخ داد و دو نفر از خدمه زخمی شدند.
در حال حاضر عملیات تخلیه ۱۹ خدمه کشتی با استفاده از بالگرد و همکاری کشتیهای حاضر در منطقه در حال انجام است.
