به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز (شنبه) یک آتشسوزی در یک نفتکش گاز طبیعی که پرچم کامرون را برافراشته بود، پس از اصابت یک پرتابه ناشناس در نزدیکی سواحل یمن رخ داد.
اداره عملیات تجاری دریایی بریتانیا اعلام کرد که این آتشسوزی پس از اصابت پرتابه ناشناس به کشتی آغاز شد. شرکت امنیت دریایی «امبری» نیز افزود که خدمه کشتی قصد ترک آن را داشتند.
این کشتی حامل گاز طبیعی از بندر صحار در عمان ،عازم جیبوتی بود که در خلیج عدن در حدود ۶۰ مایل دریایی جنوب منطقه احور در سواحل جنوبی یمن، هدف قرار گرفت.
شرکت امبری همچنین یادآور شد که این نفتکش در سال ۲۰۲۲ از سوی سازمان «متحد علیه ایران هستهای» به عنوان یکی از کشتیهای مرتبط با فعالیتهایی که با هدف دور زدن تحریمها انجام میشد، ذکر شده بود.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا در منطقه نیز تأیید کرد که آتشسوزی در نفتکش فالکون که پرچم کامرون را دارد رخ داده است. این نیرو اعلام کرد که ۲۴ نفر از ۲۶ خدمه نجات یافتهاند، یک نفر همچنان در کشتی حضور دارد و یک نفر دیگر مفقود شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را که در یکی از مسیرهای دریایی همواره هدفپذیر از سوی نیروهای مسلح یمن بوده، برعهده نگرفته است. این حملات معمولاً در چارچوب محاصره دریایی علیه اسرائیل و در واکنش به تجاوز این رژیم به نوار غزه انجام میشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما