هشدار مقامات نظامی اسرائیل درباره پهپادهای یمنی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع اسرائیلی از جمله روزنامه اقتصادی «گلوبس» و فرماندهان پیشین پدافند هوایی ارتش اسرائیل، نسبت به افزایش خطر پهپادهای یمنی در آسمان فلسطین اشغالی هشدار داده‌اند.

روزنامه گلوبس نوشته است: اسرائیل پیش‌تر تصور می‌کرد سامانه دفاعی آن بی‌نقص است، اما حملات پهپادی یمنی به بندر «ایلات» ضعف‌های جدی این سامانه را آشکار کرده است.

از سوی دیگر، سرتیپ «ران کوخاف»، فرمانده پیشین پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با گلوبس تأکید کرد: اگر تهدید پهپادها موجب تخلیه بندر ایلات از ساکنان یا تعطیلی فرودگاه آن شود، بی‌شک ما با یک تهدید راهبردی روبه‌رو هستیم.

او همچنین اذعان کرد که سامانه «گنبد آهنین» در مقابله با پهپادها به دلیل ارتفاع پایین پروازی آن‌ها با محدودیت جدی مواجه است و رهگیری این پهپادها به‌ویژه در دریا بسیار دشوار است.

کوخاف افزود، این ضعف در حملات یمنی‌ها به «تل‌آویو» و «ایلات» آشکار شد.

به گفته این مقام نظامی پیشین اسرائیلی، نیروهای یمنی نقاط ضعف اسرائیل در ایلات، رامون و فرودگاه بن‌گوریون را شناسایی کرده‌اند و به همین دلیل هر هفته چندین پهپاد و موشک به سمت این اهداف پرتاب می‌کنند که این امر باعث «فرسایش توان اسرائیل» شده است.

وی در پایان هشدار داد که حملات یمن معادلات اقتصاد تسلیحاتی اسرائیل را نیز برهم زده و این رژیم «بدون برگه برنده» در حوزه دفاع در برابر پهپادها وارد جنگ شده است.

