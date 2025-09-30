برگزاری مراسم بزرگداشت پیامبر اکرم (ص) در قزاقستان با عنوان رحمت نور +تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت حضرت خاتمالانبیا(ص) با عنوان «رحمت نور»، به همت نمایندگی اداره مسلمانان شرق قزاقستان در شهر اسکمن این کشور برگزار شد.
در این مراسم، ضمن مولودیخوانی و قرائت اشعاری برای ادای احترام به پیامبر اکرم (ص)، برنامههای متنوع فرهنگی- هنری و آیتمهای نمایشی اجرا شد.
همچنین در بخشی از برنامه، از میان حاضران نیز قرعهکشی به عمل آمد که فرد برنده به سفر عمره مشرف خواهد شد. در ادامه بنیاد زکات و خیریه قزاقستان نیز به خانوادههای نیازمند کمکهای مالی اهدا کرد.
گفتنی است اسلام بزرگترین دین قزاقستان است و بیش از ۷۰ درصد جمعیت این کشور را مسلمان تشکیل میدهند.
