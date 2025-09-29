به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنج مسجد زیرزمینی منحصر به فرد در شبه‌جزیره منگستائو در غرب قزاقستان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نامزد شده‌اند.

این مساجد در سال ۲۰۲۱ در فهرست مقدماتی یونسکو قرار گرفته بودند. از آن زمان، وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی قزاقستان بر تهیهٔ مستندات علمی و پروژه‌ای که به دفتر مرکزی یونسکو در پاریس ارائه شد، نظارت داشته است.

نمایندگانِ مأموریت ارزیابی فنی شورای بین‌المللی بناها و اماکن تاریخی (ICOMOS) با استاندار منطقه دیدار کردند تا نامزدی این مساجد را بررسی کنند.

استاندار منسگتائو گفت: منگستائو منطقه‌ای با تاریخ غنی است. این منطقه خانهٔ مساجد زیرزمینی، گورستان‌های باستانی و مقابر است که از آثار برجستهٔ معماری به شمار می‌آیند. به عنوان بخشی از برنامهٔ میراث فرهنگی، اقدامات گسترده‌ای برای حفاظت از این آثار انجام شده است. در نتیجه، پنج مسجد زیرزمینی در فهرست مقدماتی یونسکو قرار گرفتند.

قزاقستان بزرگ‌ترین کشور بدون دسترسی به خشکی با مساحتی برابر با ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ کیلومتر مربع است. این کشور از دریای خزر در غرب تا کوه‌های آل‌تای در مرز شرقی با چین و روسیه امتداد دارد. اسلام بزرگ‌ترین دین قزاقستان است و بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور مسلمان هستند.