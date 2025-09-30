معامله بر سر خون فلسطین خیانت به امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، اعلام داشت: هرگونه دادوستد یا معامله با خون فلسطینیان پذیرفتنی نیست.

وی گفت: بیانیه مشترک وزرای خارجه اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و مصر تا زمانی که صراحت و قاطعیت لازم را نداشته باشد ناقص است؛ تا زمانی که به صراحت و به‌طور غیرقابل تردید خواستار به‌رسمیت‌شناختن فلسطین به‌عنوان یک دولت مستقل و تعیین قدس شرقی به‌عنوان پایتخت آن نشوند، هر طرحی که اشغال یا استثمار را مشروع جلوه دهد، خیانت به امت اسلامی خواهد بود.

سناتور راجه ناصر تأکید کرد: پاکستان باید بر موضع تاریخی خود پایبند بماند و تحت فشار برای پیوستن به هر معاهده ابراهیمی بدون تضمین عدالت قرار نگیرد، زیرا این اقدام خیانت به آرمان فلسطین و بازیچه ساختن احساسات امت است.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست که تحقیقات شفاف و پاسخ‌گو درباره واقعه شهادت تقریباً ۷۰ هزار فلسطینی را تضمین کند و عاملان این کشتار را به دادرسی بکشانَد.

وی افزود که اکنون زمان وحدت امت اسلامی و اتخاذ مواضع اصولی است و نباید اجازه داد هیچ معامله، ضعف یا مصلحت‌سنجی بر خون مظلومان فلسطین غلبه کند.

