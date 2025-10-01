قاضی فدرال آمریکا: دولت ترامپ با اخراج دانشجویان حامی فلسطین، قانون را زیر پا گذاشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک قاضی فدرال در ایالات متحده اعلام کرد که دولت ترامپ بهطور غیرقانونی تظاهرات حامی فلسطین را در دانشگاهها ممنوع کرده و با بازداشت و تلاش برای اخراج دانشجویان خارجی، آزادی بیان آنان را سرکوب کرده است.
این قاضی که در شهر بوستون فعالیت دارد، در حکم خود تأکید کرد که کریستی نوم وزیر امنیت داخلی، و مارکو روبیو وزیر خارجه، از اختیارات خود سوءاستفاده کردهاند تا روند اخراج دانشجویان خارجی حامی فلسطین را آغاز کنند؛ اقدامی که بهگفته وی، صرفاً بهدلیل دیدگاههای سیاسی این افراد بوده است.
این قاضی بهطور خاص به دو پرونده اشاره کرد: محمود خلیل فعال فلسطینی در دانشگاه کلمبیا نیویورک، و رومیسا اوزتورک دانشجوی دکترای اهل ترکیه در دانشگاه تافتس ماساچوست، که هر دو در ماه مارس توسط پلیس مهاجرت بازداشت و پس از ماهها آزاد شدند.
در حکم آمده است که هدف اصلی این اقدامات، «سرکوب تظاهرات دانشجویی حامی فلسطین و ایجاد ترس در میان سایر دانشجویان خارجی با دیدگاههای مشابه» بوده است.
قاضی تصریح کرد که برخلاف تفسیر ترامپ، متمم اول قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین میکند، شامل همه افراد است؛ چه شهروند آمریکایی باشند و چه نباشند.
در جریان دادگاه، برخی مسئولان وزارت امنیت داخلی اذعان کردند که در شناسایی افراد هدف، به فهرستهایی اعتماد کردهاند که توسط سازمانهای حامی اسرائیل تهیه شده بود.
قاضی در بخشی از حکم خود نوشت: «ما نباید به کشوری تبدیل شویم که مردم را بهخاطر ترس از حرفهایشان زندانی و اخراج میکند».
وی همچنین از کاهش بودجه فدرال دانشگاهها توسط ترامپ و تهدید به لغو اعتبار آنها بهدلیل پذیرش دانشجویان خارجی، ابراز نگرانی کرد.
