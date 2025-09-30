برگزاری مراسم محوری سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و شهدای مقاومت در رشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این اطلاعیه، مراسم یادبود و بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و شهدای والامقام جبهه مقاومت روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن ملک‌محمدی» مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در اطلاعیه‌ای که متن کامل آن منتشر شد ضمن اشاره به جنایات خصمانه رژیم صهیونیستی در ترور و به شهادت رساندن رهبران جبهه مقاومت نوشت: موجب تأسف است که این اقدامات با حمایت قدرت‌های استکباری دنبال شد، اما به لطف الهی و مقاومت ملت‌های منطقه این توطئه‌ها به شکست انجامید.

در این اطلاعیه آمده است که به برکت جانفشانی شهدای محور مقاومت، روند مبارزه و ایستادگی مردم مظلوم غزه و لبنان تا رسیدن به پیروزی کامل و رهایی ادامه خواهد داشت و برگزارکنندگان امیدوارند به زودی جهانیان شاهد محو کامل رژیم صهیونی از صحنه روزگار باشند.

مراسم محوری اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و شهدای جبهه مقاومت همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار خواهد شد. برنامه رأس ساعت ۱۰:۳۰ آغاز و سخنرانی رسمی مراسم را حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی بر عهده دارد.

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از حضور گسترده و پرشور گیلانیان غیور، شهیدپرور و ولایت‌مدار در این مراسم دعوت کرده و تأکید کرده است که حضور آحاد مردم ضمن تجدید میثاق با شهدای محور مقاومت، پیامی قاطع در برابر یاوه‌گویی‌های سران استکبار جهانی خواهد بود.

