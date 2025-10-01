به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به منابع آبی در منطقه «عین سامیه» واقع در شرق رام‌الله، فعالیت سه حلقه چاه اصلی آب متوقف شد؛ چاه‌هایی که تأمین‌کننده آب آشامیدنی برای فلسطینی‌ها در مرکز کرانه باختری هستند.

مؤسسه آب قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله باعث قطع خطوط کنترل چاه‌های شماره ۲، ۴ و ۶ شده و در نتیجه، این چاه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده‌اند. این مؤسسه که خدمات آبی را در استان‌های رام‌الله و قدس ارائه می‌دهد، هشدار داد که اقدام شهرک‌نشینان، هزاران فلسطینی را از دسترسی به آب محروم می‌کند.

این نهاد از مقامات رسمی و نهادهای بین‌المللی خواستار مداخله فوری برای توقف حملات روزانه و تضمین حق اساسی مردم فلسطین در دسترسی به آب شد.

منطقه عین سامیه یکی از مهم‌ترین منابع آب زیرزمینی در شمال شرقی رام‌الله محسوب می‌شود. ظرفیت تولید روزانه چاه‌های این منطقه حدود ۱۲ هزار متر مکعب است که معادل ۱۷ درصد از کل آب تأمین‌شده توسط مؤسسه آب استان قدس است.

این چاه‌ها در دامنه‌های شرقی کرانه باختری قرار دارند و از پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هدف حملات شهرک‌نشینان بوده‌اند. با آغاز جنگ در غزه، شهرک‌نشینان کنترل منطقه را به‌دست گرفته و کشاورزان فلسطینی را از آنجا بیرون کرده‌اند؛ اقدامی که مانع فعالیت مؤسسه آب شده است.

هم‌زمان با جنگ در غزه، ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، دست‌کم ۱۰۴۷ فلسطینی را کشته، بیش از ۱۰۳۰۰ نفر را زخمی و بیش از ۱۹ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند که ۴۰۰ نفر از آنان کودک هستند.

